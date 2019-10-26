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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Эйбар
Вальядолид - Эйбар: обзор матча 26 октября 2019
Вальядолид
26.10.2019, суббота, 19:30
Испания. Примера, 10 тур
2 : 0
Завершен
Эйбар
10'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Эйбар
60'
Желтая карточка
П. Диоп
32'
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:0!
С. Гвардиола
Пас отдал
О. Плано
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Эйбар
13
Марко Дмитрович
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
18
Папакоули Диоп
ОП
8
Эдуардо Экспозито
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
14
Педро Леон
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
6
Серхио Альварес
ЦП
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Масип
22
Кико
22
Салису
12
Фернандес
22
Мартинес
17
Мойяно
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
14
Гвардиола
20
Унал
4-1-2-2
13
Дмитрович
23
Техеро
23
Арбилья
15
Оливейра
3
Анхель
18
Диоп
8
Экспозито
8
Эскаланте
14
Орельяна
14
Леон
Остались в запасе
Вальядолид
Эйбар
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
20
Вальдо Рубио
ЛВ
14
Пабло Эрвияс
ПВ
13
Андрей Лунин
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
23
Ануар
ЦП
2
Антонито
ЦП
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
6
Педро Бигас
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
14
Такаши Инуи
ЛВ
19
Кике
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Эйбар
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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