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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 24 августа 2019
Реал
24.08.2019, суббота, 20:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Вальядолид
82'
К. Бензема
88'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Вальядолид
90'
+5
Желтая карточка
В. Рубио
Желтая карточка
Каземиро
90'
+2
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Бензема
89'
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Гвардиола
Пас отдал
О. Плано
84'
Замена
Ануар
️️️️
Феде
ГОЛ! 1:0!
К. Бензема
Пас отдал
Р. Варан
82'
80'
Замена
Антонито
️️️️
П. Порро
Желтая карточка
Т. Кроос
73'
Замена
Л. Йович
️️️️
Иско
68'
59'
Замена
В. Рубио
️️️️
Х. Мойяно
Замена
Винисиус
️️️️
Х. Родригес
57'
33'
Желтая карточка
Феде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
18
Гарет Бэйл
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
22
Иско
АП
23
Хамес Родригес
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Феде
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
12
Марсело
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
18
Бэйл
8
Кроос
23
Родригес
22
Иско
9
Бензема
3-2-2-1-2
1
Масип
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
23
Порро
22
Мартинес
6
Феде
21
Мичел
20
Плано
20
Унал
14
Гвардиола
23
Родригес
7
Винисиус
7
Винисиус
23
Родригес
9
Бензема
17
Васкес
17
Васкес
9
Бензема
22
Иско
9
Йович
9
Йович
22
Иско
17
Мойяно
20
Рубио
20
Рубио
17
Мойяно
23
Порро
2
Антонито
2
Антонито
23
Порро
6
Феде
23
Ануар
23
Ануар
6
Феде
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Главный тренер
Зинедин Зидан
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
6
Начо
ЦЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Реал - Вальядолид
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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