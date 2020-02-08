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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 08 февраля 2020
Вальядолид
08.02.2020, суббота, 20:30
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Вильярреал
15'
Р. Алькарас
54'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Вильярреал
Желтая карточка
Р. Гарсия
78'
70'
Желтая карточка
Р. Пенья
60'
Желтая карточка
В. Иборра
Желтая карточка
Х. Мойяно
58'
Желтая карточка
Т. Вилья
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
В. Иборра
41'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
Р. Алькарас
Пас отдал
С. Рамирес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Вальядолид
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-2-2-2
1
Масип
15
Гарсия
22
Салису
22
Кико
17
Мойяно
21
Мичел
4
Алькарас
19
Вилья
20
Плано
20
Унал
19
Рамирес
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
26
Мори
39
Альбиоль
2
Гаспар
8
Касорла
14
Тригерос
10
Иборра
16
Гомес
7
Морено
9
Алькасер
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
14
Пабло Эрвияс
ПВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
26
Самуэль Перес
ВР
15
Хави Санчес
ЦЗ
2
Антонито
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
1
Андрес
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
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