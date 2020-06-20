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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Вальядолид
Атлетико - Вальядолид: обзор матча 20 июня 2020
Атлетико
20.06.2020, суббота, 23:00
Испания. Примера, 30 тур
1 : 0
Завершен
Вальядолид
81'
Витоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Вальядолид
88'
Желтая карточка
Мичел
83'
Замена
Э. Унал
️️️️
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Витоло
Пас отдал
Д. Коста
81'
Желтая карточка
Д. Коста
75'
74'
Замена
К. Перес
️️️️
М. Фернандес
Замена
Витоло
️️️️
М. Льоренте
73'
72'
Замена
О. Плано
️️️️
В. Рубио
Желтая карточка
Я. Карраско
69'
64'
Желтая карточка
В. Рубио
Замена
Д. Коста
️️️️
А. Мората
64'
Замена
А. Корреа
️️️️
Ж. Феликс
64'
Желтая карточка
М. Эрмосо
59'
Желтая карточка
Т. Парти
57'
Замена
Я. Карраско
️️️️
Э. Эррера
57'
Замена
Коке
️️️️
Т. Лемар
57'
46'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
С. Гвардиола
46'
Замена
Р. Алькарас
️️️️
Феде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Хосе Антонио Каро
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
22
Кико
ЦЗ
2
Антонито
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
35
Матеус Фернандес
ЦП
21
Мичел
ЦП
6
Феде
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Витоло
ЛВ
10
Янник Карраско
ЛВ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
19
Диего Коста
ЦФ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
71
Кике Перес
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
20
Оскар Плано
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
3
Санчес
20
Хименес
22
Эрмосо
2
Триппьер
14
Льоренте
18
Парти
16
Эррера
18
Лемар
21
Мората
79
Феликс
4-3-2-1
13
Каро
22
Кико
2
Антонито
15
Санчес
15
Гарсия
35
Фернандес
21
Мичел
6
Феде
14
Эрвияс
20
Рубио
14
Гвардиола
18
Лемар
6
Коке
6
Коке
18
Лемар
14
Льоренте
7
Витоло
7
Витоло
14
Льоренте
16
Эррера
10
Карраско
10
Карраско
16
Эррера
79
Феликс
10
Корреа
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
19
Коста
19
Коста
21
Мората
20
Рубио
20
Плано
20
Плано
20
Рубио
35
Фернандес
71
Перес
71
Перес
35
Фернандес
6
Феде
4
Алькарас
4
Алькарас
6
Феде
15
Санчес
20
Унал
20
Унал
15
Санчес
14
Гвардиола
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Гвардиола
Остались в запасе
Атлетико
Вальядолид
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
20
Тони Мойя
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
19
Тони Вилья
ЛВ
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Атлетико - Вальядолид
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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