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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Тобол
Александр Зуев
Новости
€ 700 тыс
Александр Зуев - новости
Тобол
26 июня 1996 (30)
#17 | Нападающий
175 см | 62 кг
Казахстан | Россия
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Публикации
Фото
Экс-игроки «Спартака» и «Ахмата» подписали контракты с казахстанским клубом
6 января
1
Тренера Казахстана призвали вызвать в команду чемпиона России в составе «Спартака»
2025.05.03 11:49
Экс-спартаковец Зуев забил дебютный гол за Казахстан
2024.03.14 23:08
2
Фото
Экс-спартаковец Зуев живет в Сербии в одном районе с лучшим теннисистом мира
2023.11.03 18:33
4
Фото
Экс-спартаковец Зуев перешел в клуб из европейской столицы
2023.09.15 21:21
Экс-форвард «Спартака» получил паспорт Казахстана: его сразу вызвали в национальную команду
2023.06.07 15:26
6
Восемь игроков РПЛ были проверены на допинг в марте
2023.04.14 15:19
«Нужно выбирать спортивную составляющую, а не финансовую»: Зуев – о Бакаеве
2023.03.16 00:25
7
Зуев прокомментировал свое возвращение в «Крылья Советов»
2023.02.21 15:43
2
Фото
«Крылья Советов» бесплатно подписали экс-нападающего «Спартака»
2023.02.21 14:32
5
«Крылья Советов» ведут переговоры о подписании вингера «Химок»
2023.02.20 09:36
Девять игроков «Химок» ищут себе новые клубы (Андрей Панков)
2023.01.09 16:11
5
Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)
2022.12.15 16:54
5
Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную»
2022.12.15 16:07
4
В Казахстане отреагировали на новость, что россиянин Зуев будет выступать за местную сборную
2022.12.15 15:57
Воспитанник «Спартака» Зуев может сменить спортивное гражданство ради сборной Казахстана
2022.12.15 12:39
1
Зуев может сменить «Химки» на «Крылья Советов»
2022.12.14 23:28
1
«Это катастрофа. Меня трясло на суде». Зуев – о приговоре Ларину
2022.10.02 12:11
Агент: «К Ломовицкому и Зуеву был интерес из Турции»
2022.08.08 10:33
«Химки» подтвердили еще пять трансферов
2022.07.14 20:38
2
Стало известно, где продолжит карьеру воспитанник «Спартака» Зуев
2022.07.02 17:14
3
Фото
«Рубин» разорвал контракт с Зуевым
2022.07.02 16:38
3
Помазун, Шатов, Подберезкин – в основе «Урала» на матч с «Рубином»; Зуев, Ломовицкий, Кучаев выйдут у гостей
2022.05.15 12:58
Максименко, Чернов, Игнатов – в основе «Спартака» на матч с «Рубином»; экс-спартаковцы Зуев, Ломовицкий, Бакаев выйдут у гостей
2022.04.16 17:53
Видео
Зуев станцевал после победы над «Спартаком». Он пять лет принадлежал москвичам
2021.07.25 00:06
18
Шатов, Зуев, Хвича сыграют с первых минут у «Рубина»; Рассказов, Умяров, Промес – в основе «Спартака»
2021.07.24 18:54
2
Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»
2021.04.10 17:54
3
Шатов, Зуев, Кварацхелия – в основе «Рубина» на игру со «Спартаком»; Кутепов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей
2020.09.20 15:32
17
Фото
Сафонов, Джикия, Крал и Влашич – в символической сборной пятого тура РПЛ по версии Opta
2020.08.27 19:32
13
«Рубин» выкупил Зуева у «Ростова» за 1 миллион
2020.08.10 20:44
1
1
2
3
4
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
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