Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал новость о том, что российский полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана.

«С Зуевым не говорил, но, может быть, ему хочется играть на международной арене. У футболиста спортивный век не долог, каждый хочет поиграть в Европе. Это нормальное желание профессионала.

Многие из России обращаются в Казахстан, чтобы играть. Искусственно никого не берем, но если человек самостоятельно оформляет гражданство, то почему нет? — сказал Адиев.

Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».

Он родился в городе Костанай (Казахстан).

В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

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