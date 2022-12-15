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    Тренер Казахстана: «Многие российские футболисты обращаются, чтобы играть за нашу сборную»

    Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал новость о том, что российский полузащитник «Химок» Александр Зуев может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана.

    «С Зуевым не говорил, но, может быть, ему хочется играть на международной арене. У футболиста спортивный век не долог, каждый хочет поиграть в Европе. Это нормальное желание профессионала.

    Многие из России обращаются в Казахстан, чтобы играть. Искусственно никого не берем, но если человек самостоятельно оформляет гражданство, то почему нет? — сказал Адиев.

    • Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».
    • Он родился в городе Костанай (Казахстан).
    • В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1386

      Красногвардейчик 27 минут назад

      Надо им и обрезание сделать тогда уж))

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      Рейтинг: +130

      Однажды > Красногвардейчик 2 минуты назад

      Ну ты тут гониво не устраивай.Нынешний состав сборной Казахстана видел ? Там такие фамилии есть --Игорь Шацкий,Юрий Логвиненко,Сергей Малый,Владислав Васильев и другие.... Эти люди родились и выросли в Казахстане. Играют за сборную.

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      Рейтинг: +454

      Таврида 1 час назад

      Ну Зуев-то обратился потому что на казахской клавиатуре буквы З и Х разнесены на противоположные стороны)

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