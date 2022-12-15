В Казахстане отреагировали на новость, что россиянин Зуев будет выступать за местную сборную

Глава департамента пресс-службы Казахстанской федерации футбола Гульмира Шутанова прокомментировала информацию о том, что полузащитник «Химок» Александр Зуев будет выступать за сборную Казахстана.

«Это неправда. Такого диалога с Александром Зуевым не было», — заявила Шутанова.

Зуев – воспитанник «Чертаново» и «Спартака».

Он родился в городе Костанай (Казахстан).

В России игрок живет с 2005 года. Его вызывали в юношеские и молодежные сборные.

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию