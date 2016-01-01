Шатов, Зуев, Хвича сыграют с первых минут у «Рубина»; Рассказов, Умяров, Промес – в основе «Спартака»

Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Ларссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на казанской «Ак Барс Банк Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.