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    Шатов, Зуев, Хвича сыграют с первых минут у «Рубина»; Рассказов, Умяров, Промес – в основе «Спартака»

    Стали известны стартовые составы команд на матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Шатов, Зуев, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Деспотович.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Промес, Умяров, Мозес, Соболев, Ларссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на казанской «Ак Барс Банк Арене», которая начнется в 20:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7855

      САДЫЧОК 1 час назад

      Дюпин слабый вратарь , да ещё и низкого роста..Н. Медведев намного сильнее.

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