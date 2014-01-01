Шатов, Зуев, Кварацхелия – в основе «Рубина» на игру со «Спартаком»; Кутепов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей

Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на казанской «Ак Барс Банк Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.