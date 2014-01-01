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    Шатов, Зуев, Кварацхелия – в основе «Рубина» на игру со «Спартаком»; Кутепов, Умяров, Понсе выйдут у москвичей

    Стали известны стартовые составы команд на матч восьмого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком».

    «Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов, Зуев, Макаров, Кварацхелия, Йевтич, Абильдгор, Деспотович.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Кутепов, Айртон, Зобнин, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на казанской «Ак Барс Банк Арене», которая начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии18
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      Рейтинг: +279

      kan85 1 час назад

      Зрелищный первый тайм и адекватное судейство, смотреть приятно!

      3
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      Рейтинг: +188

      Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      вперед Спартак!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3252

      NewLife 1 час назад

      Команды играют быстро, у Спартака преимущество за счет креативности. Второй тайм будет интересным в плане физики.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3252

      NewLife 1 час назад

      Спасибо Левникову за нормальное судейство !! В кои то веки судья не заряжен.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2376

      vsespartak01 1 час назад

      пока 2-0 ведем!и клоны зашевелились!фас клоны и бомжи!

      2
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      Рейтинг: +188

      Фк Спaртaк Москвa > vsespartak01 1 час назад

      да забей на них пусть пишут что хотят на больных людей грех обижатся

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2376

      vsespartak01 > Фк Спaртaк Москвa 1 час назад

      просто смешно !пусть злятся!а игра вроде ниче!дай бог и дальше так играть!

      1
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      Рейтинг: +188

      Фк Спaртaк Москвa > vsespartak01 1 час назад

      согласен.собака лает караван идет!!!

      0
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      Рейтинг: +188

      Фк Спaртaк Москвa > vsespartak01 1 час назад

      вообще мужики предлагаю всем игнорить этих людей которые гадости пишут они только реакцию и ждут в ответ а когда им отвечать перестанут у них желчь через край польется

      0
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      Рейтинг: +2480

      Fancyfall 2 часа назад

      пусть кутепов сегодня будет не похож сам на себя... иначе трэш...

      1
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      Рейтинг: +13989

      slavutiq70 2 часа назад

      Кутепов в старте,,,да уж мать моя женщина,,у него с Родиной косяк на косяке был,,,

      2
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      Рейтинг: +24704

      oyabun 2 часа назад

      Я думал Тедеско умнее, а он решил себе приговор подписать? Гапонов и то лучше нынешнего Кутепова. Как же можно было так лохануться?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13989

      slavutiq70 > oyabun 2 часа назад

      Я тоже в шоке,,,,,,

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +323

      rammax fcsm 2 часа назад

      ушастое ЗМС-днище в составе???? можете нам уже -1 гол записывать.. и это в лучшем случае....

      3
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      Рейтинг: +4673

      Рубинище 2 часа назад

      Погода конечно, холод, ветер, только что дождь закончился. решили в спорт бар лучше..удачи нам

      1
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      Рейтинг: +13989

      slavutiq70 > Рубинище 2 часа назад

      И нам удачи,,,,,,а вам спорт баре хорошо посидеть,,,

      0
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