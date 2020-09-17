Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 700 тыс

Александр Зуев - статистика

Тобол
26 июня 1996 (30)
#17 | Нападающий
175 см | 62 кг
Казахстан | Россия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 62'
60'
55'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
1' - 83'
82'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
79' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тобол
17
3
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Кайрат
1 : 4
13.09.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Тобол
3 : 1
06.09.2026
Улытау
1' - 62'
60'
55'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
1' - 83'
82'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
3 : 2
25.08.2026
Кайсар
79' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Иртыш
0 : 2
16.08.2026
Тобол
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Ордабасы
2 : 0
02.08.2026
Тобол
1' - 62'
56'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Тобол
1 : 0
26.07.2026
Атырау
1' - 81'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
1 : 1
28.05.2026
Тобол
1' - 90'
24'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Тобол
0 : 3
23.05.2026
Ордабасы
57' - 90'
71'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
17.05.2026
Тобол
12' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол
1 : 0
09.05.2026
Иртыш
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Женис
1 : 0
03.05.2026
Тобол
12' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Улытау
2 : 1
19.04.2026
Тобол
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Тобол
1 : 1
11.04.2026
Кайрат
74' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
1 : 0
04.04.2026
Тобол
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
2 : 0
20.03.2026
Тобол
1' - 72'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Тобол
2 : 2
16.03.2026
Жетысу
1' - 78'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
4 : 1
07.03.2026
Тобол
63' - 90'
72'
Главные новости
Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
Сафонов сказал, считает ли себя лучшим вратарем мира
14:00
Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
Стало известно решение двух клубов РПЛ по Черышеву
13:38
Агенты Жедсона оценили вариант с уходом игрока из «Спартака» зимой
13:09
Аршавин ответил, кто сильнее – Сафонов или Акинфеев
12:52
1
Бубнов: «У Флика такая тики-така, что Гвардиоле и не снилась»
12:43
2
Мостовой поставил оценку «Спартаку» за начало сезона
12:10
2
Аршавин – о трансфере Сперцяна: «Деньги перевесили, ничего плохого в этом не вижу»
11:58
Соболева призвали не выпендриваться в сборной России
11:49
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+