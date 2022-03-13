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Изет Хайрович
Статистика
Изет Хайрович - статистика
Завершил карьеру
4 августа 1991 (35), Бругг
#20 | Полузащитник
177 см | 71 кг
Босния и Герцеговина | Швейцария
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Статистика по турнирам
Греция. Суперлига 2021/2022
Лига конференций 2021/2022
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Германия. Бундеслига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Чемпионат мира 2014
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 1 тур
Олимпиакос
2 : 1
13.03.2022
Арис
69' - 90'
Греция. Суперлига, 26 тур
Арис
2 : 1
06.03.2022
Олимпиакос
90' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Астерас
0 : 2
26.02.2022
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
15.01.2022
Арис
86' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Панатинаикос
2 : 0
05.01.2022
Арис
84' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
0 : 5
20.11.2021
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 2
07.11.2021
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
2 : 1
31.10.2021
Арис
88' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 1
18.10.2021
Арис
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Арис
0 : 0
02.10.2021
Аполлон Смирнис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Атромитос
1 : 3
27.09.2021
Арис
63' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Ионикос
1 : 0
17.09.2021
Арис
68' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Арис
0 : 0
13.09.2021
ОФИ
86' - 90'
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