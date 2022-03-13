Статистика по турнирам

Греция. Суперлига 2021/2022 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013