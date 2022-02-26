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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Арис
Астерас - Арис: обзор матча 26 февраля 2022
Астерас
26.02.2022, суббота, 18:15
Греция. Суперлига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Арис
41'
А. Камара
90+7'
L. Sasha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Астерас - Арис
90'
+9
Желтая карточка
М. Гарсия
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
L. Sasha
Желтая карточка
Х. Регис
90'
+4
90'
Желтая карточка
Д. Мансини
Замена
А. Бенито
️️️️
П. Атьенца
90'
82'
Замена
Y. Benalouane
️️️️
А. Камара
79'
Желтая карточка
Д. Сандгрен
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
76'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
76'
73'
Желтая карточка
Хулиан
68'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Х. Матилья
67'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
П. Атьенца
61'
Замена
️️️️
К. Сони
59'
Замена
Х. Регис
️️️️
А. Риера
59'
59'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Б. Ндиайе
59'
Замена
Б. Гама
️️️️
Х. Итурбе
Желтая карточка
Х. Барралес
53'
Желтая карточка
Сито
52'
Желтая карточка
Х. Мунафо
43'
41'
ГОЛ! 0:1!
А. Камара
Пас отдал
Я. Брабец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
2
Давид Кармона
ЦЗ
8
Хуан Мунафо
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
23
Адриан Риера
ЦФ
18
Пичу Атьенца
ЦФ
19
Пепе Кастаньо
ЦФ
24
Федерико Альварес
ЦФ
10
Кевин Сони
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Арис
23
Хулиан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Астерас
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
17
Вальтер Иглесиас
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Лео Тилика
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
22
Асьер Бенито
ЦФ
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
18
Матео Гарсия
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
77
Луис Пальма
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
1-2-5
1
Пападопулос
2
Кармона
8
Мунафо
6
24
Альварес
9
Барралес
40
Сито
10
Сони
19
Кастаньо
3-4-3
23
Хулиан
6
Сандгрен
4
Фабиано
14
Брабец
5
Ндиайе
88
8
Матилья
7
Мансини
11
Ганя
11
Итурбе
33
Камара
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
23
Риера
20
Регис
20
Регис
23
Риера
18
Атьенца
22
Бенито
22
Бенито
18
Атьенца
8
Матилья
8
Дукур
8
Дукур
8
Матилья
Бертольо
18
Гарсия
18
Гарсия
Бертольо
11
Итурбе
16
Гама
16
Гама
11
Итурбе
5
Ндиайе
18
Бертольо
18
Бертольо
5
Ндиайе
33
Камара
29
29
33
Камара
Остались в запасе
Астерас
Арис
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
77
Луис Пальма
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
99
Антонис Цифцис
ЦФ
5
Eneko Capilla
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
Остались в запасе
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
20
Изет Хайрович
ПВ
77
Луис Пальма
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Астерас - Арис
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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