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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ионикос - Арис
Ионикос - Арис: обзор матча 17 сентября 2021
Ионикос
17.09.2021, пятница, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Арис
86'
А. Аосман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ионикос - Арис
Желтая карточка
Д. Кабрал
88'
Замена
N. Vafeas
️️️️
А. Аосман
88'
ГОЛ! 1:0!
А. Аосман
86'
83'
Замена
D. Manos
️️️️
А. Камара
68'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Д. Мансини
67'
Желтая карточка
L. Sasha
57'
Замена
К. Ганя
️️️️
Э. Сакич
46'
Замена
Б. Гама
️️️️
Х. Итурбе
Замена
E. Matsoukas
️️️️
Р. Ленис
28'
Желтая карточка
Р. Ленис
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ионикос
22
Георгиос Мигас
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
15
Георгиос Валерианос
ЦЗ
6
Giannis Gotsoulias
ЦП
8
Далсью
ЦП
29
Рейналдо Ленис
ЦП
15
Аиас Аосман
ЦП
26
Джерсон Кабрал
ЦФ
1
Лефтерис Хутесиотис
ЦФ
31
Сальвадор Санчес
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Арис
33
Denis
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Ионикос
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
20
Eleftherios Matsoukas
ЦФ
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
16
Бруно Гама
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
3-4-4
22
Мигас
19
Чигринский
15
Валерианос
6
29
Ленис
15
Аосман
8
Далсью
26
Кабрал
34
Тюрам
31
Санчес
1
Хутесиотис
3-4-3
33
4
Фабиано
14
Брабец
66
Сакич
5
Ндиайе
88
7
Мансини
6
Сандгрен
33
Камара
18
Бертольо
11
Итурбе
15
Аосман
2
2
15
Аосман
29
Ленис
20
20
29
Ленис
11
Итурбе
16
Гама
16
Гама
11
Итурбе
7
Мансини
20
Хайрович
20
Хайрович
7
Мансини
33
Камара
9
9
33
Камара
66
Сакич
11
Ганя
11
Ганя
66
Сакич
Остались в запасе
Ионикос
Арис
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
23
Хулиан
ВР
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
15
A. Anagnostopoulos
ЦФ
2
Giannis Maniatis
ЦФ
32
Димитриос Константинидис
ЦФ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦФ
14
Alberto Bueno
ЦФ
27
Georgios Manalis
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
8
Джеймс Джегго
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
29
Yohan Benalouane
ЦФ
9
Моанад Али
ЦФ
Главный тренер
Димитриос Спанос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Ионикос - Арис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ионикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Ионикос
2 : 2
13.05.2023
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
2 : 2
06.05.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
0 : 1
29.04.2023
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
2 : 2
22.04.2023
Ионикос
Греция. Суперлига, 3 тур
Панетоликос
0 : 1
08.04.2023
Ионикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Димотико Гипедо Неаполис
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