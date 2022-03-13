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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 13 марта 2022
Олимпиакос
13.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Арис
45+1'
П. Сиссе
83'
Ю. Эль-Араби (П)
62'
Б. Ндиайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Арис
90'
+2
Желтая карточка
Б. Ндиайе
86'
Желтая карточка
L. Sasha
83'
Желтая карточка
Х. Матилья
83'
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ю. Эль-Араби
83'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Лала
81'
76'
Замена
Лумор
️️️️
К. Ганя
69'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Х. Итурбе
69'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Б. Гама
67'
Желтая карточка
К. Ганя
Замена
Тикиньо
️️️️
Г. Родригеш
63'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ж. Карвалью
63'
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бухалакис
63'
62'
ГОЛ! 1:1!
Б. Ндиайе
Пас отдал
А. Камара
51'
Желтая карточка
А. Камара
Замена
А. Камара
️️️️
Г. Масурас
46'
ГОЛ! 1:0!
П. Сиссе
Пас отдал
Ж. Карвалью
45'
+1
Желтая карточка
А. Бухалакис
43'
Пенальти не реализован!
Ю. Эль-Араби
40'
39'
Желтая карточка
Хулиан
Желтая карточка
К. Манолас
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Арис
15
Лумор
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Вацлик
5
Рябчук
44
Манолас
4
Сиссе
70
Лала
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
12
Карвалью
10
Родригеш
19
Эль-Араби
3-4-3
23
Хулиан
6
Сандгрен
14
Брабец
4
Фабиано
8
Матилья
16
Гама
5
Ндиайе
88
11
Ганя
11
Итурбе
33
Камара
7
Масурас
20
Камара
20
Камара
7
Масурас
41
Бухалакис
2
Камара
2
Камара
41
Бухалакис
12
Карвалью
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
12
Карвалью
70
Лала
17
Врусаи
17
Врусаи
70
Лала
10
Родригеш
9
Тикиньо
9
Тикиньо
10
Родригеш
11
Ганя
15
Лумор
15
Лумор
11
Ганя
11
Итурбе
20
Хайрович
20
Хайрович
11
Итурбе
16
Гама
77
Пальма
77
Пальма
16
Гама
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
Остались в запасе
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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