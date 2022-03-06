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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 06 марта 2022
Арис
06.03.2022, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, 26 тур
2 : 1
Завершен
Олимпиакос
52'
А. Камара
80'
Б. Гама
13'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Олимпиакос
Желтая карточка
Хулиан
90'
+5
Замена
И. Хайрович
️️️️
Х. Матилья
90'
+2
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Х. Итурбе
86'
Замена
Y. Benalouane
️️️️
А. Камара
85'
83'
Замена
А. Андруцос
️️️️
Ф. Кицос
83'
Замена
Б. Фадига
️️️️
А. Бухалакис
83'
Замена
М. Врусаи
️️️️
К. Лала
ГОЛ! 2:1!
Б. Гама
80'
Замена
Б. Гама
️️️️
Б. Ндиайе
71'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Д. Мансини
70'
66'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Родригеш
ГОЛ! 1:1!
А. Камара
Пас отдал
Б. Ндиайе
52'
43'
Замена
М. Камара
️️️️
Ж. Карвалью
35'
Желтая карточка
Ж. Карвалью
24'
Желтая карточка
К. Лала
13'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Арис
15
Лумор
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
16
Бруно Гама
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
25
Пьер Кунде
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
3-4-3
23
Хулиан
66
Сакич
4
Фабиано
14
Брабец
88
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Матилья
33
Камара
11
Ганя
11
Итурбе
4-1-1-3-1
31
Вацлик
70
Лала
27
Ба
4
Сиссе
3
Кицос
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
12
Карвалью
10
Родригеш
19
Эль-Араби
11
Итурбе
8
Дукур
8
Дукур
11
Итурбе
5
Ндиайе
16
Гама
16
Гама
5
Ндиайе
8
Матилья
20
Хайрович
20
Хайрович
8
Матилья
33
Камара
29
29
33
Камара
7
Мансини
77
Пальма
77
Пальма
7
Мансини
3
Кицос
14
Андруцос
14
Андруцос
3
Кицос
12
Карвалью
2
Камара
2
Камара
12
Карвалью
41
Бухалакис
7
Фадига
7
Фадига
41
Бухалакис
10
Родригеш
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
10
Родригеш
70
Лала
17
Врусаи
17
Врусаи
70
Лала
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
15
Лумор
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
15
Лумор
ЦЗ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
25
Пьер Кунде
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арис - Олимпиакос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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