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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Арис
АЕК - Арис: обзор матча 31 октября 2021
АЕК
31.10.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Арис
16'
Г. Митоглу
37'
П. Манталос (П)
73'
М. Гарсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Арис
Желтая карточка
О. Враньеш
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Х. Итурбе
Желтая карточка
Г. Цавеллас
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
А. Камара
88'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
А. Симойш
85'
78'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Б. Ндиайе
Замена
С. Араухо
️️️️
К. Ансарифард
78'
Замена
Г. Цавеллас
️️️️
Д. Шиманьски
77'
73'
ГОЛ! 2:1!
М. Гарсия
Пас отдал
Д. Сандгрен
Красная карточка
Г. Митоглу
71'
61'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Б. Гама
60'
Замена
L. Sasha
️️️️
Д. Джегго
Замена
Л. Гарсия
️️️️
М. Танкович
60'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
П. Манталос
60'
Желтая карточка
П. Манталос
54'
41'
Желтая карточка
Д. Джегго
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Манталос
37'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Л. Рота
26'
21'
Желтая карточка
Фабиано
ГОЛ! 1:0!
Г. Митоглу
Пас отдал
П. Манталос
16'
Желтая карточка
Л. Рота
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
24
Герасимос Митоглу
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
23
Хулиан
ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
33
Абубакар Камара
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
18
Матео Гарсия
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
3-4-3
23
Станкович
12
Рота
5
Мохаммади
22
Враньеш
7
Цубер
4
Шиманьски
20
Манталос
8
Симойш
24
Митоглу
17
Ансарифард
22
Танкович
2-4-4
23
Хулиан
4
Фабиано
14
Брабец
5
Ндиайе
8
Джегго
16
Гама
6
Сандгрен
11
Ганя
18
Гарсия
18
Бертольо
33
Камара
4
Шиманьски
33
Цавеллас
33
Цавеллас
4
Шиманьски
12
Рота
22
Мишелен
22
Мишелен
12
Рота
20
Манталос
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
20
Манталос
17
Ансарифард
21
Араухо
21
Араухо
17
Ансарифард
22
Танкович
99
Гарсия
99
Гарсия
22
Танкович
16
Гама
7
Мансини
7
Мансини
16
Гама
8
Джегго
88
88
8
Джегго
18
Бертольо
20
Хайрович
20
Хайрович
18
Бертольо
5
Ндиайе
11
Итурбе
11
Итурбе
5
Ндиайе
Остались в запасе
АЕК
Арис
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча АЕК - Арис
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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