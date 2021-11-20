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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - ПАС
Арис - ПАС: обзор матча 20 ноября 2021
Арис
20.11.2021, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 10 тур
0 : 5
Завершен
ПАС
5'
J. Schneider
35'
Н. Милинчану
54'
Х. Хосе Переа
71'
Р. Эррамуспе (П)
85'
А. Мендес Морейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - ПАС
85'
ГОЛ! 0:5!
А. Мендес Морейра
Желтая карточка
Д. Мансини
83'
Замена
Х. Матилья
️️️️
Б. Ндиайе
82'
Замена
C. Lopez
️️️️
А. Камара
82'
82'
Замена
А. Лиасос
️️️️
З. Карахалиос
81'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
М. Гардавски
81'
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Я. Каргас
71'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Р. Эррамуспе
68'
Желтая карточка
Я. Каргас
Желтая карточка
А. Камара
63'
63'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Н. Милинчану
Замена
D. Manos
️️️️
Д. Джегго
58'
54'
ГОЛ! 0:3!
Х. Хосе Переа
Пас отдал
М. Персман
51'
Желтая карточка
Х. Домингес
Замена
L. Sasha
️️️️
Э. Сакич
46'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Х. Итурбе
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Н. Милинчану
Пас отдал
М. Персман
23'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
5'
ГОЛ! 0:1!
J. Schneider
Пас отдал
М. Салиакас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Хулиан
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
25
Михаэль Гардавски
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
43
Марвин Персман
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
33
Denis
ВР
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
3-4-3
23
Хулиан
14
Брабец
66
Сакич
5
18
Гарсия
16
Гама
8
Джегго
5
Ндиайе
11
Ганя
33
Камара
11
Итурбе
2-2-5
12
Лодыгин
2
Салиакас
6
Карахалиос
25
Гардавски
28
Домингес
43
Персман
20
Милинчану
9
Переа
5
Эррамуспе
4
Каргас
11
Итурбе
7
Мансини
7
Мансини
11
Итурбе
5
Ндиайе
8
Матилья
8
Матилья
5
Ндиайе
66
Сакич
88
88
66
Сакич
8
Джегго
9
9
8
Джегго
33
Камара
11
11
33
Камара
25
Гардавски
24
24
25
Гардавски
4
Каргас
6
Пантелакис
6
Пантелакис
4
Каргас
6
Карахалиос
8
Лиасос
8
Лиасос
6
Карахалиос
20
Милинчану
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
20
Милинчану
Остались в запасе
Арис
ПАС
33
Denis
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
33
Denis
ВР
20
Изет Хайрович
ПВ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
25
Christos Marmaridis
ЦФ
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
7
Panagiotis Triadis
ЦП
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Арис - ПАС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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