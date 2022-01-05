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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Арис
Панатинаикос - Арис: обзор матча 05 января 2022
Панатинаикос
05.01.2022, среда, 22:30
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Арис
14'
С. Паласиос
83'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Арис
Замена
И. Хадзитеодоридис
️️️️
С. Паласиос
90'
+1
Замена
М. Витал
️️️️
Р. Лундквист
85'
84'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Б. Ндиайе
84'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
ГОЛ! 2:0!
А. Канталапьерда
Пас отдал
С. Паласиос
83'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
78'
67'
Желтая карточка
Y. Benalouane
Желтая карточка
Л. Вильяфаньес
63'
62'
Замена
D. Manos
️️️️
Х. Итурбе
52'
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
К. Ганя
29'
Желтая карточка
L. Sasha
ГОЛ! 1:0!
С. Паласиос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
4
Фран Велес
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
27
Хуанкар
ЦФ
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Арис
23
Хулиан
ВР
15
Лумор
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
88
Lucas Sasha
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
29
Yohan Benalouane
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
10
Матеус Витал
ЦП
7
Йени Нгбакото
ЦФ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Арис
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
20
Изет Хайрович
ПВ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
2-1-5
91
Бриноли
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
14
Александропулос
10
Лундквист
28
Санчес
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
10
Канталапьерда
3-3-4
23
Хулиан
6
Сандгрен
14
Брабец
15
Лумор
5
Ндиайе
8
Джегго
88
11
Ганя
29
11
Итурбе
11
34
Паласиос
12
Хадзитеодоридис
12
Хадзитеодоридис
34
Паласиос
10
Лундквист
10
Витал
10
Витал
10
Лундквист
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
5
Ндиайе
20
Хайрович
20
Хайрович
5
Ндиайе
11
Ганя
18
Бертольо
18
Бертольо
11
Ганя
11
Итурбе
9
9
11
Итурбе
Остались в запасе
Панатинаикос
Арис
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
7
Йени Нгбакото
ЦФ
Остались в запасе
33
Denis
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
35
Zisis Saliaris
ЦП
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча Панатинаикос - Арис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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