Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Франция. Лига 2
Команды
Монпелье
Кристофер Жульен
Статистика
€ 600 тыс
Кристофер Жульен - статистика
Монпелье
22 марта 1993 (33)
#6 | Защитник
195 см
Франция
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 2 2025/2026
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Лига Европы 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Шотландия. Премьер-лига 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Германия. Бундеслига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
20
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 2
19.05.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 2
12.05.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
1 : 2
03.05.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 1
26.04.2024
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 2
21.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
2 : 0
07.04.2024
Лорьян
76' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
0 : 2
31.03.2024
Монпелье
60' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 6
17.03.2024
ПСЖ
90' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1 : 2
08.03.2024
Монпелье
69' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
1' - 84'
26'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 1
20.12.2023
Марсель
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
17.12.2023
Монпелье
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 0
08.12.2023
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
03.12.2023
Монпелье
76' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
0 : 0
10.11.2023
Ницца
78' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
3 : 0
03.11.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
3 : 0
29.10.2023
Тулуза
86' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
22.10.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
0 : 3
01.10.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 0
24.09.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
2 : 2
17.09.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 0
03.09.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
27.08.2023
Реймс
1' - 59'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 2
13.08.2023
Гавр
1' - 90'
48'
Главные новости
Семшов назвал 2 игроков «Зенита», которые разочаровали его в первой части сезона
08:47
Аршавин назвал себя питерским колхозником с трущоб
08:30
2
Ву сравнил уровень «Спартака» и его бывшего клуба из Лиги 1
08:15
Fan ID в Кубке России, первая потеря сборной, чемпион РПЛ приостановил карьеру и другие новости
02:00
Видео
Мостовой рассказал о самом громком скандале в карьере
01:41
3
«Бавария» нацелилась на самого дорогого игрока мира
01:31
«Акрон» отказался от экс-футболиста «Манчестер Юнайтед»
01:23
1
Рейндерс – о переходе в саудовский клуб: «Если я смогу обеспечить своих внуков, то почему бы и нет?»
01:11
Пиняеву вынесли жесткий вердикт: «Затух и деградировал»
00:33
Видео
Помощник Симеоне – Рюдигеру: «Ты у меня отсосешь!»
00:20
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+