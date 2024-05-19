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€ 600 тыс

Кристофер Жульен - статистика

Монпелье
22 марта 1993 (33)
#6 | Защитник
195 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
20
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 34 тур
Ланс
2 : 2
19.05.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 2
12.05.2024
Монако
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Тулуза
1 : 2
03.05.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монпелье
1 : 1
26.04.2024
Нант
1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Реймс
1 : 2
21.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Клермон
1 : 1
14.04.2024
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
2 : 0
07.04.2024
Лорьян
76' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
0 : 2
31.03.2024
Монпелье
60' - 90'
80'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2 : 6
17.03.2024
ПСЖ
90' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Ницца
1 : 2
08.03.2024
Монпелье
69' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ренн
2 : 1
03.02.2024
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
0 : 0
28.01.2024
Лилль
1' - 84'
26'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
14.01.2024
Монпелье
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
1 : 1
20.12.2023
Марсель
1' - 90'
44'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0 : 1
17.12.2023
Монпелье
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0 : 0
08.12.2023
Ланс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монако
2 : 0
03.12.2023
Монпелье
76' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
0 : 0
10.11.2023
Ницца
78' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
3 : 0
03.11.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Монпелье
3 : 0
29.10.2023
Тулуза
86' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
2 : 0
22.10.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
0 : 3
01.10.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Монпелье
0 : 0
24.09.2023
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Страсбур
2 : 2
17.09.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
1 : 0
03.09.2023
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 3
27.08.2023
Реймс
1' - 59'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
2 : 2
13.08.2023
Гавр
1' - 90'
48'
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