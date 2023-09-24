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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ренн
Монпелье - Ренн: обзор матча 24 сентября 2023
Монпелье
24.09.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ренн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ренн
Желтая карточка
Д. Ферри
90'
+4
82'
Замена
Б. Сантамария
️️️️
Э. Ле Фе
Замена
К. Йебоа
️️️️
А. Адамс
81'
Замена
С. Делайе
️️️️
В. Хазри
81'
Желтая карточка
Ж. Шотар
78'
76'
Замена
Г. Дуэ
️️️️
Л. Ассиньон
75'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
И. Салах
Замена
М. Аль-Тамари
️️️️
Х. Фаяд
74'
65'
Замена
А. Гуири
️️️️
Б. Йылдырым
65'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Д. Дуэ
32'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Ренн
30
Стив Манданда
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
14
Дезире Дуэ
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
32
Фабиан Ридер
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
22
Матис Ламбурд
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
4
Силла
4
Омераджич
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
4
Ферри
8
Фаяд
10
Саванье
45
Адамс
10
Хазри
4-1-1-3-1
30
Манданда
22
Ассиньон
17
Омари
3
Теате
3
Трюффер
18
Матич
27
Бурижо
10
Бляс
14
Дуэ
7
Салах
91
Йылдырым
10
Хазри
19
Делайе
19
Делайе
10
Хазри
8
Фаяд
11
Аль-Тамари
11
Аль-Тамари
8
Фаяд
45
Адамс
9
Йебоа
9
Йебоа
45
Адамс
22
Ассиньон
20
Дуэ
20
Дуэ
22
Ассиньон
Ле Фе
7
Сантамария
7
Сантамария
Ле Фе
14
Дуэ
32
Ридер
32
Ридер
14
Дуэ
7
Салах
28
Ле Фе
28
Ле Фе
7
Салах
91
Йылдырым
9
Гуири
9
Гуири
91
Йылдырым
Остались в запасе
Монпелье
Ренн
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
22
Матис Ламбурд
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монпелье - Ренн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
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