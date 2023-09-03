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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Монпелье
Лилль - Монпелье: обзор матча 03 сентября 2023
Лилль
03.09.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 4 тур
1 : 0
Завершен
Монпелье
2'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Монпелье
90'
+7
Желтая карточка
Б. Омераджич
Замена
Э. Жегрова
️️️️
И. Кавалейру
90'
+2
86'
Замена
С. Делайе
️️️️
М. Аль-Тамари
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
С. Умтити
️️️️
Д. Дэвид
86'
76'
Замена
К. Йебоа
️️️️
В. Хазри
Желтая карточка
Александро
73'
Замена
Х. Арнар Харальдссон
️️️️
Р. Кабелла
69'
60'
Замена
Д. Ферри
️️️️
А. Адамс
60'
Замена
А. Норден
️️️️
Л. Леруа
Желтая карточка
А. Гомес
50'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Языджи
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
5
Реми Кабелла
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Лилль
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Игнасио Мирамон
ЦП
11
Эдон Жегрова
ПВ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
3
Максим Эстеве
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
4-2-3-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
4
Александро
15
Йоро
22
Сантуш
7
Гомес
21
Андре
97
Языджи
5
Кабелла
8
Иван Кавалейру
15
Дэвид
4-1-2-1-2
23
Леком
77
Сако
4
Куяте
4
Омераджич
4
Силла
13
Шотар
10
Саванье
27
Леруа
11
Аль-Тамари
45
Адамс
10
Хазри
15
Дэвид
14
Умтити
14
Умтити
15
Дэвид
7
Гомес
6
Бенталеб
6
Бенталеб
7
Гомес
5
Кабелла
10
Харальдссон
10
Харальдссон
5
Кабелла
8
Иван Кавалейру
11
Жегрова
11
Жегрова
8
Иван Кавалейру
11
Аль-Тамари
19
Делайе
19
Делайе
11
Аль-Тамари
45
Адамс
4
Ферри
4
Ферри
45
Адамс
27
Леруа
70
Норден
70
Норден
27
Леруа
10
Хазри
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Хазри
Остались в запасе
Лилль
Монпелье
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Главный тренер
Паулу Фонсека
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
Остались в запасе
16
Адам Якубек
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ЦП
7
Ален Вирджиниус
ЛВ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Максим Эстеве
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Монпелье
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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