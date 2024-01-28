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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 28 января 2024
Монпелье
28.01.2024, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 0
Завершен
Лилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Лилль
85'
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
А. Гомес
Замена
Д. Ферри
️️️️
К. Жульен
84'
76'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Д. Дэвид
76'
Замена
А. Унас
️️️️
Г. Гудмундссон
67'
Желтая карточка
Т. Сантуш
Замена
Т. Сент-Люс
️️️️
Л. Минкарелли-Давен
64'
Замена
А. Геген
️️️️
В. Хазри
64'
Желтая карточка
Т. Кулибали
63'
Желтая карточка
В. Хазри
62'
Желтая карточка
Т. Саванье
61'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
А. Норден
46'
Желтая карточка
К. Жульен
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
70
Арно Норден
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
7
Анхель Гомес
ЦП
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Монпелье
35
Бельмин Диздаревич
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Халил Фаяд
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
96
Адам Унас
ПВ
17
Аарон Малуда
ЦФ
3-2-2-1-2
23
Леком
4
Омераджич
6
Жульен
30
Хефти
3
Минкарелли-Давен
13
Шотар
10
Саванье
3
Эстеве
70
Норден
10
Хазри
45
Адамс
3-2-2-2-1
30
Шевалье
31
Исмаили
15
Йоро
4
Александро
22
Сантуш
3
Гудмундссон
7
Гомес
21
Андре
11
Жегрова
32
Буадди
15
Дэвид
3
Минкарелли-Давен
17
Сент-Люс
17
Сент-Люс
3
Минкарелли-Давен
6
Жульен
4
Ферри
4
Ферри
6
Жульен
70
Норден
10
Кулибали
10
Кулибали
70
Норден
10
Хазри
22
Геген
22
Геген
10
Хазри
7
Гомес
6
Бенталеб
6
Бенталеб
7
Гомес
15
Дэвид
97
Языджи
97
Языджи
15
Дэвид
3
Гудмундссон
96
Унас
96
Унас
3
Гудмундссон
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
35
Бельмин Диздаревич
ВР
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
35
Бельмин Диздаревич
ВР
8
Халил Фаяд
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
17
Аарон Малуда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Монпелье - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
7
0
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
13
16
Офсайды
2
4
Количество передач
340
534
Сейвы
0
7
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
0.75
0.68
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ля Моссон
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