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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ницца
Монпелье - Ницца: обзор матча 10 ноября 2023
Монпелье
10.11.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ницца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ницца
Замена
К. Йебоа
️️️️
Т. Саванье
90'
+2
86'
Замена
Р. Перро
️️️️
М. Бар
Замена
В. Хазри
️️️️
Х. Фаяд
84'
82'
Желтая карточка
М. Бар
Замена
К. Жульен
️️️️
Т. Сент-Люс
78'
71'
Желтая карточка
Ж. Тодибо
67'
Замена
С. Диоп
️️️️
Ж. Бога
67'
Замена
Э. Гессан
️️️️
Т. Моффи
60'
Замена
Г. Лаборд
️️️️
Б. Буанани
45'
+1
Желтая карточка
Х. Будауи
5'
Желтая карточка
П. Росарио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Ницца
1
Марцин Булка
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Данте
(К)
ЦЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
13
Пабло Росарио
ОП
19
Кефрен Тюрам
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
8
Морган Сансон
ЦП
26
Бадредин Буанани
ПВ
9
Терем Моффи
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
7
Отман Маамма
ЦФ
Ницца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
14
Алиу Бальде
ЛВ
23
Том Луше
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Леком
17
Сент-Люс
4
Омераджич
77
Сако
13
Шотар
8
Фаяд
4
Ферри
3
Эстеве
10
Саванье
11
Аль-Тамари
45
Адамс
3-2-2-2-1
1
Булка
4
Данте
20
Тодибо
26
Бар
13
Росарио
19
Тюрам
6
Будауи
8
Сансон
26
Буанани
13
Бога
9
Моффи
17
Сент-Люс
6
Жульен
6
Жульен
17
Сент-Люс
10
Саванье
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Саванье
8
Фаяд
10
Хазри
10
Хазри
8
Фаяд
26
Бар
15
Перро
15
Перро
26
Бар
13
Бога
10
Диоп
10
Диоп
13
Бога
9
Моффи
10
Гессан
10
Гессан
9
Моффи
26
Буанани
9
Лаборд
9
Лаборд
26
Буанани
Остались в запасе
Монпелье
Ницца
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
7
Отман Маамма
ЦФ
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
90
Энцо Чато
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
34
Тео Алликс
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
7
Отман Маамма
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
33
Антуан Менди
ПЗ
23
Том Луше
ЦП
14
Алиу Бальде
ЛВ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Монпелье - Ницца
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Главный судья:
Хаким Бен Эль-Хадж
Стадион:
Стад де ля Моссон
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