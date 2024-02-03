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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монпелье
Ренн - Монпелье: обзор матча 03 февраля 2024
Ренн
03.02.2024, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Монпелье
3'
М. Терье
48'
А. Калимуэндо (П)
73'
Т. Саванье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ренн - Монпелье
Замена
А. Сейду
️️️️
Э. Ле Фе
90'
+1
87'
Замена
Л. Леруа
️️️️
М. Саньян
Желтая карточка
Э. Ле Фе
86'
Замена
А. Матусива
️️️️
Б. Бурижо
82'
Желтая карточка
Б. Йылдырым
80'
76'
Замена
А. Геген
️️️️
Т. Кулибали
73'
ГОЛ! 2:1!
Т. Саванье
Замена
Л. Бляс
️️️️
М. Терье
72'
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Калимуэндо
71'
68'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Ж. Шотар
68'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Х. Фаяд
68'
Замена
С. Хефти
️️️️
Э. Чато
Желтая карточка
А. Калимуэндо
53'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Калимуэндо
48'
47'
Желтая карточка
Л. Минкарелли-Давен
Замена
А. Гуири
️️️️
Д. Дуэ
46'
Желтая карточка
А. Трюффер
45'
+3
30'
Желтая карточка
В. Хазри
12'
Желтая карточка
М. Саньян
ГОЛ! 1:0!
М. Терье
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
30
Стив Манданда
(К)
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
20
Гела Дуэ
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
14
Дезире Дуэ
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
Ренн
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
36
Алиду Сейду
ПЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
5
Азор Матусива
ОП
10
Людовик Бляс
АП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Монпелье
35
Бельмин Диздаревич
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
30
Сильвен Хефти
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
19
Саша Делайе
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
24
Junior Ndiaye
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Манданда
3
Трюффер
17
Омари
3
Теате
20
Дуэ
7
Сантамария
27
Бурижо
28
Ле Фе
11
Терье
14
Дуэ
15
Калимуэндо
4-2-2-1-1
23
Леком
6
Жульен
93
Саньян
90
Чато
4
Омераджич
13
Шотар
3
Минкарелли-Давен
10
Саванье
8
Фаяд
10
Кулибали
10
Хазри
28
Ле Фе
36
Сейду
36
Сейду
28
Ле Фе
27
Бурижо
5
Матусива
5
Матусива
27
Бурижо
11
Терье
10
Бляс
10
Бляс
11
Терье
15
Калимуэндо
91
Йылдырым
91
Йылдырым
15
Калимуэндо
14
Дуэ
9
Гуири
9
Гуири
14
Дуэ
90
Чато
30
Хефти
30
Хефти
90
Чато
93
Саньян
27
Леруа
27
Леруа
93
Саньян
13
Шотар
4
Ферри
4
Ферри
13
Шотар
8
Фаяд
14
Карамо
14
Карамо
8
Фаяд
10
Кулибали
22
Геген
22
Геген
10
Кулибали
Остались в запасе
Ренн
Монпелье
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Жульен Стефан
35
Бельмин Диздаревич
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
18
Махамаду Нагида
ЛЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Остались в запасе
35
Бельмин Диздаревич
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
19
Саша Делайе
ЦП
24
Junior Ndiaye
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ренн - Монпелье
4
3
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
3
Нарушения
17
12
Офсайды
2
1
Количество передач
395
404
Сейвы
7
1
Точность передач %
80
80
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
2.07
1.13
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Матье Вернис
Стадион:
Роазон Парк
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