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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Гавр
Монпелье - Гавр: обзор матча 13 августа 2023
Монпелье
13.08.2023, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
2 : 2
Завершен
Гавр
58'
А. Адамс
60'
А. Адамс
6'
Г. Льорис
90+1'
С. Грандсир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Гавр
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Грандсир
Пас отдал
Ж. Касимир
86'
Замена
А. Туре
️️️️
Д. Кузяев
Замена
Э. Ваи
️️️️
А. Адамс
77'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Д. Ферри
77'
Замена
Х. Фаяд
️️️️
Т. Саванье
72'
70'
Замена
Я. Кехта
️️️️
Л. Него
70'
Замена
С. Грандсир
️️️️
Р. Ндиайе
Замена
А. Норден
️️️️
В. Хазри
69'
65'
Желтая карточка
У. Таргаллин
61'
Замена
А. Жужу
️️️️
Н. Алиуи
ГОЛ! 2:1!
А. Адамс
Пас отдал
К. Куяте
60'
ГОЛ! 1:1!
А. Адамс
Пас отдал
Т. Саванье
58'
55'
Желтая карточка
А. Санганте
Желтая карточка
К. Жульен
48'
6'
ГОЛ! 0:1!
Г. Льорис
Пас отдал
Й. Салмье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
11
Муса Аль-Тамари
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
4
Готье Льорис
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Далер Кузяев
ЦП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ЦФ
7
Рассул Ндиайе
ЦФ
90
Исса Сумаре
ЦФ
10
Набиль Алиуи
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Монпелье
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
8
Халил Фаяд
ЦП
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
11
Элье Ваи
ЦФ
35
Бельмин Диздаревич
ЦФ
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
26
Нолан Мбемба
ЦП
27
Алуа Конфа
ЦП
7
Самуэль Грандсир
ПВ
20
Анди Логбо
ЦФ
7
Антуан Жужу
ЦФ
4-1-3-2
23
Леком
4
Силла
6
Жульен
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
11
Аль-Тамари
10
Саванье
4
Ферри
45
Адамс
10
Хазри
4-2-4
16
Десма
77
Него
12
Санганте
21
Салмье
4
Льорис
14
Кузяев
28
Таргаллин
10
Алиуи
90
Сумаре
7
Ндиайе
77
Касимир
10
Саванье
8
Фаяд
8
Фаяд
10
Саванье
4
Ферри
27
Леруа
27
Леруа
4
Ферри
10
Хазри
70
Норден
70
Норден
10
Хазри
45
Адамс
11
Ваи
11
Ваи
45
Адамс
14
Кузяев
7
Туре
7
Туре
14
Кузяев
77
Него
8
Кехта
8
Кехта
77
Него
7
Ндиайе
7
Грандсир
7
Грандсир
7
Ндиайе
10
Алиуи
7
Жужу
7
Жужу
10
Алиуи
Остались в запасе
Монпелье
Гавр
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
35
Бельмин Диздаревич
ЦФ
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
27
Алуа Конфа
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Остались в запасе
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
35
Бельмин Диздаревич
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
26
Нолан Мбемба
ЦП
27
Алуа Конфа
ЦП
20
Анди Логбо
ЦФ
Главный тренер
Лука Эльснер
Статистика матча Монпелье - Гавр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
3 : 1
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
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