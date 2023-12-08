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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Ланс
Монпелье - Ланс: обзор матча 08 декабря 2023
Монпелье
08.12.2023, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
0 : 0
Завершен
Ланс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Ланс
Желтая карточка
Д. Ферри
90'
+2
90'
+2
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
С. Делайе
84'
79'
Замена
А. Диуф
️️️️
Н. Эль-Айнауи
72'
Замена
М. Гилявоги
️️️️
Э. Ваи
72'
Замена
Н. Менди
️️️️
С. Абдул Самед
Замена
Ф. Сако
️️️️
Э. Чато
70'
Замена
С. Делайе
️️️️
Х. Фаяд
65'
65'
Замена
У. Саид
️️️️
А. Томассон
65'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
Замена
К. Йебоа
️️️️
М. Аль-Тамари
56'
15'
Желтая карточка
П. Франковски
12'
Желтая карточка
К. Дансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Люка Минкарелли-Давен
ЛАЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
8
Халил Фаяд
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
99
Салис Абдул Самед
ОП
21
Нил Эль-Айнауи
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
11
Элье Ваи
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
13
Серин Файе
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
7
Отман Маамма
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
17
Анди Диуф
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
9
Морган Гилявоги
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-2-3-1-1
23
Леком
4
Омераджич
6
Жульен
90
Чато
3
Минкарелли-Давен
13
Шотар
3
Эстеве
10
Саванье
8
Фаяд
11
Аль-Тамари
45
Адамс
4-1-1-3-1
30
Самба
2
Агилар
24
Гради
4
Дансо
2
Медина
99
Самед
21
Эль-Айнауи
28
Томассон
10
Кошта
95
Франковски
11
Ваи
90
Чато
77
Сако
77
Сако
90
Чато
8
Фаяд
19
Делайе
19
Делайе
8
Фаяд
11
Аль-Тамари
9
Йебоа
9
Йебоа
11
Аль-Тамари
21
Эль-Айнауи
17
Диуф
17
Диуф
21
Эль-Айнауи
99
Самед
6
Менди
6
Менди
99
Самед
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
11
Ваи
9
Гилявоги
9
Гилявоги
11
Ваи
28
Томассон
22
Саид
22
Саид
28
Томассон
Остались в запасе
Монпелье
Ланс
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
7
Отман Маамма
ЦФ
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
34
Тео Алликс
ЦЗ
4
Джордан Ферри
ЦП
13
Серин Файе
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
7
Отман Маамма
ЦФ
Остались в запасе
16
Жан-Луис Лека
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
Статистика матча Монпелье - Ланс
2
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
6
5
Офсайды
0
1
Количество передач
139
310
Сейвы
3
0
Точность передач %
63
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
3
2
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.49
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Главный судья:
Стефани Фраппар
Стадион:
Стад де ля Моссон
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