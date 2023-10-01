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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Монпелье
Лорьян - Монпелье: обзор матча 01 октября 2023
Лорьян
01.10.2023, воскресенье, 18:05
Франция. Лига 1, 7 тур
0 : 3
Завершен
Монпелье
30'
А. Адамс
71'
Т. Саванье (П)
89'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лорьян - Монпелье
89'
ГОЛ! 0:3!
А. Адамс
Пас отдал
Ж. Шотар
78'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Т. Саванье
Замена
Ж. Макенго
️️️️
Ж. Понко
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Т. Саванье
64'
Замена
Э. Чато
️️️️
Ф. Сако
64'
Замена
К. Йебоа
️️️️
В. Хазри
61'
Желтая карточка
М. Эстеве
Замена
Б. Менди
️️️️
В. Ле Гофф
58'
Замена
И. Силва
️️️️
Г. Калюлю
58'
Замена
Д. Мвука
️️️️
И. Туре
46'
Желтая карточка
М. Тальби
33'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Адамс
Пас отдал
М. Аль-Тамари
Желтая карточка
Ж. Понко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
19
Лоран Абержель
ОП
21
Жюльен Понко
АП
11
Тео Ле Бри
АП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
21
Ромен Февр
ПВ
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
Лорьян
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
2
Игор Силва
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
3-3-3-1
38
Мвого
3
Тальби
15
Лапорт
55
Туре
25
Ле Гофф
19
Абержель
24
Калюлю
11
Ле Бри
22
Крупи
21
Февр
21
Понко
3-1-3-1-2
23
Леком
77
Сако
4
Куяте
4
Омераджич
13
Шотар
3
Эстеве
4
Ферри
10
Саванье
11
Аль-Тамари
10
Хазри
45
Адамс
55
Туре
22
Мвука
22
Мвука
55
Туре
25
Ле Гофф
23
Менди
23
Менди
25
Ле Гофф
21
Понко
17
Макенго
17
Макенго
21
Понко
24
Калюлю
2
Силва
2
Силва
24
Калюлю
77
Сако
90
Чато
90
Чато
77
Сако
10
Саванье
27
Леруа
27
Леруа
10
Саванье
10
Хазри
9
Йебоа
9
Йебоа
10
Хазри
Остались в запасе
Лорьян
Монпелье
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
7
Пабло Пажи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
1
Альфред Гомис
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
7
Пабло Пажи
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
3
Люка Минкарелли-Давен
ЦЗ
19
Саша Делайе
ЦП
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Статистика матча Лорьян - Монпелье
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
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