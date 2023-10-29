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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 29 октября 2023
Монпелье
29.10.2023, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
3 : 0
Завершен
Тулуза
13'
А. Адамс
63'
Х. Фаяд
72'
А. Адамс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Тулуза
Замена
К. Жульен
️️️️
М. Эстеве
86'
Замена
К. Йебоа
️️️️
М. Аль-Тамари
84'
Замена
Л. Леруа
️️️️
Ж. Шотар
84'
80'
Замена
М. Бангре
️️️️
Г. Суасо
Замена
В. Хазри
️️️️
Х. Фаяд
75'
ГОЛ! 3:0!
А. Адамс
Пас отдал
Ж. Шотар
72'
70'
Замена
В. Каманци
️️️️
М. Деслер
70'
Замена
Н. Скитта
️️️️
С. Гелаберт
70'
Замена
Т. Даллинга
️️️️
Я. Беграуи
64'
Желтая карточка
Н. Шмидт
ГОЛ! 2:0!
Х. Фаяд
Пас отдал
К. Куяте
63'
59'
Замена
А. Доннум
️️️️
К. Кассерес
Желтая карточка
К. Куяте
45'
+1
38'
Желтая карточка
Ф. Магри
34'
Желтая карточка
Г. Суасо
Желтая карточка
Х. Фаяд
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Адамс
Пас отдал
Т. Саванье
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
4
Кики Куяте
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
8
Халил Фаяд
ЦП
3
Максим Эстеве
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
10
Тежи Саванье
(К)
ЦП
11
Муса Аль-Тамари
ПВ
45
Акор Адамс
ЦФ
Тулуза
16
Гийом Ресте
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
2
Расмус Николайсен
(К)
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
31
Никлас Шмидт
ЦП
6
Стейн Спирингс
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
10
Сесар Гелаберт
АП
14
Янис Беграуи
ЦФ
9
Франк Магри
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мартинес
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
22
Аксель Геген
ПВ
10
Вахби Хазри
ЦФ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Тулуза
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
12
Варрен Каманци
ПЗ
11
Мамади Бангре
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
15
Натан Скитта
АП
15
Арон Доннум
ПВ
27
Тейс Даллинга
ЦФ
3-1-4-1-1
23
Леком
4
Силла
4
Куяте
77
Сако
13
Шотар
8
Фаяд
4
Ферри
10
Саванье
3
Эстеве
11
Аль-Тамари
45
Адамс
4-3-1-2
16
Ресте
3
Деслер
2
Николайсен
2
Кошта
17
Суасо
31
Шмидт
6
Спирингс
23
Кассерес
10
Гелаберт
9
Магри
14
Беграуи
3
Эстеве
6
Жульен
6
Жульен
3
Эстеве
13
Шотар
27
Леруа
27
Леруа
13
Шотар
8
Фаяд
10
Хазри
10
Хазри
8
Фаяд
11
Аль-Тамари
9
Йебоа
9
Йебоа
11
Аль-Тамари
3
Деслер
12
Каманци
12
Каманци
3
Деслер
10
Гелаберт
15
Скитта
15
Скитта
10
Гелаберт
17
Суасо
11
Бангре
11
Бангре
17
Суасо
23
Кассерес
15
Доннум
15
Доннум
23
Кассерес
14
Беграуи
27
Даллинга
27
Даллинга
14
Беграуи
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
17
Тео Сент-Люс
ЛЗ
90
Энцо Чато
ЦЗ
22
Аксель Геген
ПВ
8
Янис Иссуфу
ЦФ
Остались в запасе
16
Алекс Домингес
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
4
Венсан Сьерро
ЦП
Главный тренер
Карлес Мартинес
Статистика матча Монпелье - Тулуза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Тулуза
Франция. Лига 1, 12 тур
Тулуза
- : -
29.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Главный судья:
Томас Леонар
Стадион:
Стад де ля Моссон
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