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    Вадим Манзон - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Вадим
    Отчество Аркадьевич
    Фамилия Манзон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 195
    Вес 86
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пари НН 12 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:2 Сочи (Сочи)
    18.11.2017 Был в запасе Шинник (Ярославль) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    12.11.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Волгарь (Астрахань)
    08.11.2017 Был в запасе Химки (Химки) 0:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    04.11.2017 70' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Томь (Томск)
    29.10.2017 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    14.10.2017 71' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:3 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    30.09.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 2:1 Факел (Воронеж)
    24.09.2017 75' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    84'
    16.09.2017 75' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:2 Енисей (Красноярск)
    10.09.2017 Был в запасе Балтика (Калининград) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    06.09.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:3 Спартак-2 (Москва)
    02.09.2017 Был в запасе Тамбов (Тамбов) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    27.08.2017 1' -46' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Оренбург (Оренбург)
    19.08.2017 1' -61' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    43'
    13.08.2017 Был в запасе Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    09.08.2017 73' -90' Сочи (Сочи) 3:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    05.08.2017 60' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:1 Шинник (Ярославль)
    30.07.2017 64' -90' Волгарь (Астрахань) 2:1 Пари НН (Нижний Новгород)
    26.07.2017 46' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:0 Химки (Химки)
    22.07.2017 69' -90' Томь (Томск) 1:2 Пари НН (Нижний Новгород)
    90'
    15.07.2017 60' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 0:0 Крылья Советов (Самара)
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