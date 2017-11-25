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Вадим Манзон
Статистика
Вадим Манзон - статистика
Завершил карьеру
5 декабря 1994 (31)
#29 | Нападающий
195 см | 86 кг
Россия
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Россия. ФНЛ 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Нижний Новгород
2 : 2
25.11.2017
Сочи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Шинник
1 : 2
18.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
2 : 1
12.11.2017
Волгарь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Химки
0 : 2
08.11.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
04.11.2017
Томь
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
1 : 0
29.10.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0 : 3
14.10.2017
Кубань (ЛФЛ)
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.09.2017
Факел
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Зенит-2
2 : 1
24.09.2017
Нижний Новгород
75' - 90'
84'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
0 : 2
16.09.2017
Енисей
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Балтика
0 : 0
10.09.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
1 : 3
06.09.2017
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тамбов
2 : 1
02.09.2017
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
0 : 1
27.08.2017
Оренбург
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Cибирь
1 : 1
19.08.2017
Нижний Новгород
1' - 61'
43'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 2
13.08.2017
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сочи
3 : 1
09.08.2017
Нижний Новгород
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
0 : 1
05.08.2017
Шинник
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Волгарь
2 : 1
30.07.2017
Нижний Новгород
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
1 : 0
26.07.2017
Химки
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Томь
1 : 2
22.07.2017
Нижний Новгород
69' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
0 : 0
15.07.2017
Крылья Советов
60' - 90'
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