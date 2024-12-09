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Ботафого
Баштуш
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€ 600 тыс
Баштуш - новости
Ботафого
27 марта 1991 (35)
#15 | Защитник
188 см | 80 кг
Ангола
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Публикации
Стал известен новый чемпион Бразилии, в составе команды есть экс-игрок «Ростова»
2024.12.09 08:00
Баштуш не вернется в «Ростов»
2022.04.28 08:51
Бундеслига заблокировала переход Баштуша из «Ростова» в «Арминию» («РБ Спорт»)
2022.03.16 15:59
4
Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»
2022.03.10 15:58
«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)
2022.03.10 15:27
4
Баштуш ведет переговоры с «Ростовом» о расторжении контракта («РБ Спорт»)
2022.03.07 16:59
2
Баштуш, Байрамян, Полоз выйдут с первых минут у «Ростова»; Тальби, Бакаев, Хвича – в старте «Рубина»
2021.11.07 15:25
«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан
2021.10.16 18:11
4
Тедеев на дебютный матч в «Ростове» выставил Баштуша, Осипенко, Альмквиста; Семенов, Коновалов, Уткин сыграют у «Ахмата»
2021.09.26 15:41
1
Видео
Баштуш в матче с «Крыльями Советов» забил в свои ворота
2021.09.18 17:42
Нигматуллин, Козлов, Гоцук выйдут с первых минут у «Нижнего Новгорода»; Семин выставил Баштуша, Осипенко, Хаджикадунича
2021.08.22 17:10
Фото
Баштуш вернулся в «Ростов» спустя пять лет
2021.08.05 14:58
11
Паредес и Иванович вошли в символическую сборную недели в Лиге Европы
2018.02.23 13:16
6
Симоне Индзаги считает виноватым в поражении от «Ромы» экс-игрока «Ростова»
2017.11.19 08:50
1
«Лацио» теряет четырех игроков из-за травм
2017.09.21 10:05
1
«Спартак» присматривает защитника в «Ювентусе» и «Лацио»
2016.12.23 06:03
18
Фото
«Ростов» заключил контракт с братом Баштуша
2016.11.28 16:31
17
«Ростов» подтвердил переход Баштуша в «Лацио»
2016.08.17 18:26
6
Баштуш прошел медицинское обследование в «Лацио»
2016.08.17 07:16
1
Кириченко: «Уговаривали Баштуша остаться на два матча, но он отказался»
2016.08.17 01:51
4
Баштуш не сыграет с «Аяксом» и пройдет медосмотр в «Лацио»
2016.08.15 19:47
9
«Лацио» договорился с «Ростовом» по трансферу Баштуша
2016.08.15 12:49
11
«Лацио» увеличил предложение «Ростову» по Баштушу до 6 миллионов
2016.08.14 13:28
5
«Ростов» и «Лацио» почти договорились по Баштушу
2016.08.13 21:16
12
Агент: «Интерес к Баштушу есть не только у «Лацио»
2016.08.09 20:38
«Лацио» сделал «Ростову» предложение по Баштушу в размере 4 миллионов
2016.08.09 19:01
2
Вслед за Бердыевым в «Спартак» могут прийти Азмун и Баштуш
2016.08.05 21:44
60
Баштуш продлил контракт с «Ростовом»
2016.07.11 20:20
4
Агент: «Интерес к Баштушу проявляют «Порту» и еще один мощный португальский клуб»
2016.05.30 19:47
5
Агент: «Канга и Баштуш продлили контракты с «Ростовом», потому что хотят сыграть в Лиге чемпионов»
2016.05.02 13:08
7
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