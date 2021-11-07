Баштуш, Байрамян, Полоз выйдут с первых минут у «Ростова»; Тальби, Бакаев, Хвича – в старте «Рубина»

Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином».

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелeхин, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

Запасные: Янович, Исмагилов, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

Матч начнется в 16:30 по Москве.