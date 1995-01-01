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    Баштуш, Байрамян, Полоз выйдут с первых минут у «Ростова»; Тальби, Бакаев, Хвича – в старте «Рубина»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 14-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Рубином».

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Поярков, Байрамян, Глебов, Алмквист, Гигович, Полоз, Соу.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Лангович, Хаджикадунич, Мелeхин, Фольмер, Щетинин, Сухомлинов, Комличенко.

    «Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Тальби, Костюков, Бакаев, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хакшабанович, Дрейер.

    Запасные: Янович, Исмагилов, Нижегородов, Зуев, Мусаев, Суриков, Игнатьев, Онугха.

    Матч начнется в 16:30 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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