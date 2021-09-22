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    Баштуш - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Бартоломеу
    Фамилия Киссанга
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 марта 1991 (31 год)
    Рост 188
    Вес 80
    Стоимость:
    € 1,70
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.09.2021 1' -90' Чайка (Песчанокопское) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
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