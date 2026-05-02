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Бразилия. Серия А
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Ботафого
Баштуш
Статистика
€ 600 тыс
Баштуш - статистика
Ботафого
27 марта 1991 (35)
#15 | Защитник
188 см | 80 кг
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Бразилия. Серия А 2026
Копа Судамерикана 2026
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Россия. Кубок 2013/2014
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ботафого
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 14 тур
Ботафого
1 : 2
02.05.2026
Ремо
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ботафого
2 : 2
26.04.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 12 тур
Шапекоэнсе
1 : 4
19.04.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Ботафого
2 : 2
12.04.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Васко да Гама
1 : 2
05.04.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Ботафого
3 : 2
02.04.2026
Мирассол
1' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 1
30.03.2026
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Палмейрас
2 : 1
19.03.2026
Ботафого
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Гремио
5 : 3
05.02.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
Был в запасе
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