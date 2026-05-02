Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Копа Судамерикана 2026 Кубок Либертадорес 2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Бразилия. Серия А 2023 Россия. Кубок 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Россия. Премьер-лига 2014/2015 Суперкубок России 2014 Товарищеские матчи 2014 Россия. Кубок 2013/2014 Россия. Премьер-Лига 2013/2014