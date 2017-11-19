Симоне Индзаги считает виноватым в поражении от «Ромы» экс-игрока «Ростова»

Главный тренер итальянского «Лацио» Симоне Индзаги поделился мыслями после матча 13 тура Серии А против «Ромы» (1:2). Напомним, что две результативные ошибки совершил защитник «лациали» Баштуш.

«Первый тайм получился осторожным. Было давление со стороны «Ромы», но моментов почти не было. Во второй половине появилось пространство. Увы, когда ты допускаешь две грубые ошибки, то дерби выиграть невозможно», – приводит слова специалиста Football Italia.

Напомним, что с 2013 по 2016 годы Баштуш выступал за «Ростов».