|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Томь
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.11.2017
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:0
|Томь (Томск)
|49'
|18.11.2017
|Был в запасе
|Химки (Химки)
|3:1
|Томь (Томск)
|08.11.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Пари НН (Нижний Новгород)
|0:0
|Томь (Томск)
|29.10.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Луч (Владивосток)
|21.10.2017
|Был в запасе
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Томь (Томск)
|14.10.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:0
|Факел (Воронеж)
|07.10.2017
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|2:0
|Томь (Томск)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|24.09.2017
|Был в запасе
|Балтика (Калининград)
|2:1
|Томь (Томск)
|16.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|10.09.2017
|Был в запасе
|Тамбов (Тамбов)
|3:1
|Томь (Томск)
|06.09.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Оренбург (Оренбург)
|02.09.2017
|Был в запасе
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Томь (Томск)
|27.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.08.2017
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Томь (Томск)
|13.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:3
|Шинник (Ярославль)
|09.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Волгарь (Астрахань)
|05.08.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Химки (Химки)
|30.07.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|2:1
|Авангард (Курск)
|26.07.2017
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Томь (Томск)
|22.07.2017
|Был в запасе
|Томь (Томск)
|1:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|15.07.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|3:0
|Томь (Томск)
|08.07.2017
|77' -90'
|Томь (Томск)
|1:4
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)