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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Шинник
Томь - Шинник: обзор матча 13 августа 2017
Томь
13.08.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 3
Завершен
Шинник
22'
Д. Сасин
48'
М. Земсков
50'
Э. Низамутдинов
58'
Д. Самойлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Шинник
90'
+2
Замена
Д. Магадиев
️️️️
В. Камилов
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
А. Макурин
77'
76'
Замена
В. Камилов
️️️️
М. Земсков
75'
Желтая карточка
П. Евсеев
Желтая карточка
А. Соболев
75'
Желтая карточка
П. Кудряшов
75'
Желтая карточка
Р. Войдель
73'
71'
Замена
А. Лях
️️️️
Н. Дроздов
Замена
Я. Олейник
️️️️
Д. Сасин
67'
Замена
А. Герасимов
️️️️
Т. Микуцкис
63'
58'
ГОЛ! 1:3!
Д. Самойлов
56'
Замена
Э. Булия
️️️️
Э. Низамутдинов
50'
ГОЛ! 1:2!
Э. Низамутдинов
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Земсков
30'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
Желтая карточка
Д. Сасин
23'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сасин
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
21
Антон Макурин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Шинник
16
Дмитрий Яшин
ВР
5
Павел Евсеев
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
22
Сергей Нарылков
ОП
34
Никита Дроздов
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Марат Шайморданов
ЦП
92
Артем Щадин
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Побегалов
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Шинник
23
Станислав Антипин
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
18
Владислав Камилов
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
3-3-3-1
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Войдель
22
Иванов
21
Макурин
77
Сасин
57
Деобальд
29
Кудряшов
7
Соболев
3-2-2-1-2
16
Яшин
97
Ятченко
78
Чистяков
5
Евсеев
22
Нарылков
34
Дроздов
15
Самойлов
11
Шайморданов
92
Щадин
81
Низамутдинов
8
Земсков
77
Сасин
33
Олейник
33
Олейник
77
Сасин
5
Микуцкис
93
Герасимов
93
Герасимов
5
Микуцкис
21
Макурин
98
Гвинейский
98
Гвинейский
21
Макурин
Камилов
22
Магадиев
22
Магадиев
Камилов
34
Дроздов
90
Лях
90
Лях
34
Дроздов
8
Земсков
18
Камилов
18
Камилов
8
Земсков
81
Низамутдинов
91
Булия
91
Булия
81
Низамутдинов
Остались в запасе
Томь
Шинник
16
Юрий Шафинский
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
10
Максим Лаук
ЛВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
23
Станислав Антипин
ВР
Главный тренер
Александр Побегалов
Статистика матча Томь - Шинник
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Челябинск
2 : 0
01.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Шинник
2 : 1
26.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Велес
1 : 1
18.10.2026
Шинник
Россия. Кубок, 1/2 финала
Нижний Новгород
4 : 0
14.10.2026
Шинник
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Труд
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