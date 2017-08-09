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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Волгарь
Томь - Волгарь: обзор матча 09 августа 2017
Томь
09.08.2017, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
17'
А. Саная
24'
А. Пульич
37'
А. Сутормин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Волгарь
90'
+4
Желтая карточка
Д. Кабутов
90'
Замена
В. Бабаев
️️️️
Р. Акбашев
88'
Замена
Д. Лесников
️️️️
И. Калинин
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
А. Макурин
87'
85'
Желтая карточка
Р. Акбашев
Замена
П. Кудряшов
️️️️
П. Деобальд
80'
75'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Степанов
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Сасин
69'
56'
Желтая карточка
К. Плиев
56'
Замена
И. Машуков
️️️️
М. Жабкин
55'
Желтая карточка
А. Дышеков
50'
Красная карточка
С. Таказов
Красная карточка
А. Саная
50'
37'
ГОЛ! 2:1!
А. Сутормин
ГОЛ! 2:0!
А. Пульич
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Саная
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
91
Александр Степанов
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
33
Аслан Дышеков
ОП
18
Олег Шалаев
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Волгарь
24
Дмитрий Терновский
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
3-3-2-2
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Войдель
21
Макурин
22
Иванов
57
Деобальд
77
Сасин
7
Соболев
32
Саная
3-4-1-1
71
Бучнев
91
Степанов
30
Таказов
15
Плиев
11
Сутормин
33
Дышеков
18
Шалаев
13
Калинин
99
Акбашев
99
Жабкин
57
Деобальд
29
Кудряшов
29
Кудряшов
57
Деобальд
77
Сасин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
77
Сасин
21
Макурин
98
Гвинейский
98
Гвинейский
21
Макурин
13
Калинин
17
Лесников
17
Лесников
13
Калинин
91
Степанов
11
Болонин
11
Болонин
91
Степанов
99
Акбашев
11
Бабаев
11
Бабаев
99
Акбашев
99
Жабкин
14
Машуков
14
Машуков
99
Жабкин
Остались в запасе
Томь
Волгарь
63
Никита Зубчихин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
16
Юрий Шафинский
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
2
Евгений Кирисов
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
21
Алексей Бердников
ЦЗ
10
Руслан Газзаев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Статистика матча Томь - Волгарь
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Труд
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