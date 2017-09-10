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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тамбов - Томь
Тамбов - Томь: обзор матча 10 сентября 2017
Тамбов
10.09.2017, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
3 : 1
Завершен
Томь
4'
А. Скворцов
39'
С. Шевчук (П)
80'
А. Пульич (АГ)
27'
А. Померко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Томь
83'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Д. Сасин
Желтая карточка
А. Скворцов
81'
81'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Макурин
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Пульич
80'
Замена
И. Гультяев
️️️️
А. Дутов
76'
Замена
М. Быстров
️️️️
С. Шевчук
69'
Желтая карточка
А. Рыбин
67'
62'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Гирдвайнис
Замена
А. Мурнин
️️️️
В. Рыжков
61'
Замена
А. Часовских
️️️️
И. Кухарчук
58'
Желтая карточка
А. Дутов
44'
Желтая карточка
Е. Овсиенко
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Шевчук
39'
27'
ГОЛ! 1:1!
А. Померко
ГОЛ! 1:0!
А. Скворцов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Денис Вавилин
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
55
Евгений Шляков
ПЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
66
Александр Дутов
ОП
18
Младен Кашчелан
ОП
70
Сергей Шевчук
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
21
Антон Макурин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
4
Марат Быстров
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
4-2-2-1-1
1
Вавилин
55
Шляков
29
Горбатюк
4
Овсиенко
22
Рыбин
66
Дутов
18
Кашчелан
70
Шевчук
28
Рыжков
44
Кухарчук
92
Скворцов
4-1-2-2-1
16
Шафинский
23
Зуйков
66
Пульич
2
Гирдвайнис
5
Микуцкис
20
Померко
21
Макурин
20
Войдель
77
Сасин
57
Деобальд
32
Саная
44
Кухарчук
15
Часовских
15
Часовских
44
Кухарчук
70
Шевчук
4
Быстров
4
Быстров
70
Шевчук
66
Дутов
35
Гультяев
35
Гультяев
66
Дутов
28
Рыжков
27
Мурнин
27
Мурнин
28
Рыжков
21
Макурин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
21
Макурин
77
Сасин
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
77
Сасин
2
Гирдвайнис
7
Соболев
7
Соболев
2
Гирдвайнис
Остались в запасе
Тамбов
Томь
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
25
Денис Поярков
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
Статистика матча Тамбов - Томь
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Спартак
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