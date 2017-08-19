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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сочи - Томь
Сочи - Томь: обзор матча 19 августа 2017
Сочи
19.08.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Томь
22'
М. Маркосов
56'
А. Коротаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Томь
Замена
М. Коваленко
️️️️
К. Костин
84'
81'
Замена
Р. Салахутдинов
️️️️
Р. Войдель
70'
Замена
Д. Большунов
️️️️
П. Кудряшов
70'
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
А. Макурин
Желтая карточка
А. Батютин
68'
66'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
Замена
М. Барсов
️️️️
А. Коротаев
63'
Замена
А. Батютин
️️️️
М. Рогов
59'
Замена
В. Сарамутин
️️️️
С. Цвейба
59'
ГОЛ! 2:0!
А. Коротаев
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Маркосов
22'
15'
Замена
Э. Гирдвайнис
️️️️
Я. Олейник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
54
Егор Генералов
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
17
Кирилл Костин
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
14
Сандро Цвейба
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
9
Михаил Маркосов
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Сочи
1
Денис Книга
ВР
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
10
Михаил Козлов
ОП
27
Валерий Сарамутин
ЦП
14
Максим Барсов
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
4-3-1-2
54
Генералов
4
Бабенков
25
Бычков
3
Пасько
17
Костин
31
Рогов
7
Песегов
14
Цвейба
32
Кулишев
9
Маркосов
24
Коротаев
4-3-2-1
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
93
Герасимов
33
Олейник
22
Иванов
21
Макурин
20
Войдель
29
Кудряшов
57
Деобальд
7
Соболев
14
Цвейба
27
Сарамутин
27
Сарамутин
14
Цвейба
31
Рогов
72
Батютин
72
Батютин
31
Рогов
17
Костин
15
Коваленко
15
Коваленко
17
Костин
24
Коротаев
14
Барсов
14
Барсов
24
Коротаев
33
Олейник
2
Гирдвайнис
2
Гирдвайнис
33
Олейник
20
Войдель
65
Салахутдинов
65
Салахутдинов
20
Войдель
21
Макурин
98
Гвинейский
98
Гвинейский
21
Макурин
29
Кудряшов
97
Большунов
97
Большунов
29
Кудряшов
Остались в запасе
Сочи
Томь
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
1
Денис Книга
ВР
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Точилин
Статистика матча Сочи - Томь
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
- : -
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
МСА Петровский
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