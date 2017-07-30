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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Авангард
Томь - Авангард: обзор матча 30 июля 2017
Томь
30.07.2017, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
2 : 1
Завершен
Авангард
4'
Р. Войдель
90+3'
А. Саная
42'
М. Шогенов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Авангард
ГОЛ! 2:1!
А. Саная
90'
+3
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Макурин
87'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
П. Деобальд
84'
72'
Замена
Н. Имуллин
️️️️
Р. Нетфуллин
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
71'
64'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Федчук
54'
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
46'
Замена
Д. Синяев
️️️️
А. Логунов
Замена
Д. Сасин
️️️️
Я. Олейник
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Шогенов
ГОЛ! 1:0!
Р. Войдель
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
44
Александр Логунов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
8
Марат Шогенов
ЦП
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Авангард
13
Никита Чагров
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
17
Денис Синяев
АП
88
Руслан Болов
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
4-3-1-2
42
Мелихов
33
Олейник
2
Гирдвайнис
93
Герасимов
66
Пульич
20
Войдель
21
Макурин
22
Иванов
57
Деобальд
7
Соболев
32
Саная
4-4-2
1
Саутин
44
Логунов
25
Концедалов
4
Дашаев
71
Багаев
36
Гурфов
52
Нетфуллин
21
Войнов
8
Шогенов
14
Аппаев
10
Федчук
57
Деобальд
29
Кудряшов
29
Кудряшов
57
Деобальд
21
Макурин
97
Большунов
97
Большунов
21
Макурин
33
Олейник
77
Сасин
77
Сасин
33
Олейник
52
Нетфуллин
9
Имуллин
9
Имуллин
52
Нетфуллин
44
Логунов
17
Синяев
17
Синяев
44
Логунов
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
Остались в запасе
Томь
Авангард
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
13
Никита Чагров
ВР
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Томь - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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