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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Крылья Советов
Томь - Крылья Советов: обзор матча 08 ноября 2017
Томь
08.11.2017, среда, 14:30
Россия. ФНЛ, 22 тур
1 : 0
Завершен
Крылья Советов
21'
А. Соболев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Крылья Советов
Замена
А. Герасимов
️️️️
Н. Гвинейский
90'
+1
Желтая карточка
А. Саная
62'
Замена
Д. Большунов
️️️️
С. Зуйков
58'
57'
Желтая карточка
Надсон
53'
Вторая желтая
Д. Ткачук
46'
Замена
Е. Башкиров
️️️️
В. Зинков
37'
Желтая карточка
Д. Ткачук
37'
Желтая карточка
Г. Зотов
Желтая карточка
А. Пульич
37'
Желтая карточка
Т. Микуцкис
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
30
Надсон
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
44
Михаил Тихонов
ПВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-3-2
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
23
Зуйков
20
Померко
22
Иванов
21
Макурин
98
Гвинейский
32
Саная
7
Соболев
3-4-2-1
14
Конюхов
31
Зотов
30
Надсон
33
Ятченко
10
Алиев
5
Зинков
22
Мияилович
4
Кленкин
11
Чочиев
31
Ткачук
12
Корниленко
98
Гвинейский
93
Герасимов
93
Герасимов
98
Гвинейский
23
Зуйков
97
Большунов
97
Большунов
23
Зуйков
5
Зинков
44
Башкиров
44
Башкиров
5
Зинков
Остались в запасе
Томь
Крылья Советов
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Томь - Крылья Советов
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Новости команд
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