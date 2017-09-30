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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Енисей
Томь - Енисей: обзор матча 30 сентября 2017
Томь
30.09.2017, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
69'
А. Соболев
35'
А. Исаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Енисей
90'
+2
Желтая карточка
В. Кичин
79'
Замена
Д. Мильдзихов
️️️️
А. Козлов
72'
Замена
А. Кутьин
️️️️
А. Исаев
ГОЛ! 1:1!
А. Соболев
69'
Замена
А. Соболев
️️️️
Д. Сасин
57'
Замена
А. Макурин
️️️️
Н. Гвинейский
57'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Исаев
11'
Замена
В. Кичин
️️️️
К. Гарбуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
Енисей
47
Михаил Филиппов
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
15
Азим Фатуллаев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Енисей
79
Руслан Юнусов
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
52
Давид Мильдзихов
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
27
Павел Рожков
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
0
Артур Малоян
ЦФ
3-1-3-2-1
16
Шафинский
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Померко
20
Войдель
98
Гвинейский
22
Иванов
57
Деобальд
77
Сасин
32
Саная
3-2-3-2
47
Филиппов
4
Чичерин
23
Васильев
19
Гарбуз
10
Исаев
15
Фатуллаев
14
Семакин
33
Камеш
8
Иванов
28
Сердеров
32
Козлов
98
Гвинейский
21
Макурин
21
Макурин
98
Гвинейский
77
Сасин
7
Соболев
7
Соболев
77
Сасин
32
Козлов
52
Мильдзихов
52
Мильдзихов
32
Козлов
19
Гарбуз
2
Кичин
2
Кичин
19
Гарбуз
10
Исаев
48
Кутьин
48
Кутьин
10
Исаев
Остались в запасе
Томь
Енисей
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
27
Павел Рожков
ОП
79
Руслан Юнусов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
97
Даниил Большунов
АП
Остались в запасе
27
Павел Рожков
ОП
79
Руслан Юнусов
ВР
83
Александр Харитонов
ЛП
90
Александр Ломакин
ЦП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Томь - Енисей
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Стадион:
Труд
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