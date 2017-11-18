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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Томь
Химки - Томь: обзор матча 18 ноября 2017
Химки
18.11.2017, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 1
Завершен
Томь
23'
А. Радченко
37'
А. Радченко
64'
А. Мостовой
77'
А. Герасимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Томь
Желтая карточка
В. Исупов
87'
Замена
Ф. Дворников
️️️️
А. Радченко
77'
77'
ГОЛ! 3:1!
А. Герасимов
71'
Замена
А. Саная
️️️️
П. Кудряшов
Замена
М. Пичугин
️️️️
М. Батов
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Мостовой
64'
61'
Желтая карточка
А. Соболев
Желтая карточка
М. Алибеков
61'
Желтая карточка
Д. Талалай
55'
Замена
Б. Кокоев
️️️️
М. Яковлев
51'
46'
Замена
Д. Большунов
️️️️
Н. Гвинейский
Желтая карточка
М. Яковлев
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Радченко
37'
Желтая карточка
А. Лисинков
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Радченко
23'
21'
Желтая карточка
А. Герасимов
19'
Желтая карточка
Н. Гвинейский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
22
Андрей Иванов
ЦП
21
Антон Макурин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
Химки
35
Дмитрий Зорников
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
45
Евгений Горячев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
9
Федор Дворников
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
3-1-3-1-2
18
Исупов
44
Лисинков
99
Алибеков
5
Шумских
27
Заика
8
Талалай
17
Батов
9
Яковлев
77
Мостовой
27
Радченко
11
Кузьмичев
3-1-3-2-1
42
Мелихов
93
Герасимов
66
Пульич
5
Микуцкис
20
Померко
22
Иванов
21
Макурин
98
Гвинейский
29
Кудряшов
57
Деобальд
7
Соболев
27
Радченко
9
Дворников
9
Дворников
27
Радченко
17
Батов
45
Пичугин
45
Пичугин
17
Батов
9
Яковлев
21
Кокоев
21
Кокоев
9
Яковлев
98
Гвинейский
97
Большунов
97
Большунов
98
Гвинейский
29
Кудряшов
32
Саная
32
Саная
29
Кудряшов
Остались в запасе
Химки
Томь
20
Диего Малания
ЦЗ
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
20
Диего Малания
ЦЗ
35
Дмитрий Зорников
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
34
Андрей Титов
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Остались в запасе
50
Эдуард Карымов
ЦЗ
16
Юрий Шафинский
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Статистика матча Химки - Томь
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Васильев
(Ижевск)
Стадион:
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