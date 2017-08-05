Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Томь - Химки
Томь - Химки: обзор матча 05 августа 2017
Томь
05.08.2017, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 6 тур
2 : 1
Завершен
Химки
9'
А. Соболев
21'
А. Саная
47'
Т. Микуцкис (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Химки
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Соболев
88'
87'
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Мостовой
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Макурин
87'
Желтая карточка
Э. Гирдвайнис
82'
80'
Замена
М. Пичугин
️️️️
Б. Кокоев
Желтая карточка
А. Саная
72'
70'
Желтая карточка
А. Шумских
69'
Замена
И. Беликов
️️️️
М. Петрусев
Желтая карточка
А. Макурин
66'
63'
Замена
А. Титов
️️️️
Ф. Дворников
Замена
А. Герасимов
️️️️
Д. Сасин
60'
47'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Микуцкис
ГОЛ! 2:0!
А. Саная
21'
Желтая карточка
Д. Сасин
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Соболев
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
21
Антон Макурин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
32
Анзор Саная
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Химки
1
Эдуард Байчора
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
21
Батрадз Кокоев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
9
Федор Дворников
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
Химки
18
Вячеслав Исупов
ВР
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
26
Иван Беликов
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
45
Максим Пичугин
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
3-3-2-2
42
Мелихов
5
Микуцкис
66
Пульич
2
Гирдвайнис
20
Войдель
22
Иванов
21
Макурин
77
Сасин
57
Деобальд
7
Соболев
32
Саная
3-2-2-2-1
1
Байчора
20
Малания
44
Лисинков
5
Шумских
9
Лапин
21
Кокоев
8
Талалай
17
Батов
8
Петрусев
77
Мостовой
9
Дворников
21
Макурин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
21
Макурин
77
Сасин
93
Герасимов
93
Герасимов
77
Сасин
7
Соболев
97
Большунов
97
Большунов
7
Соболев
8
Петрусев
26
Беликов
26
Беликов
8
Петрусев
9
Дворников
34
Титов
34
Титов
9
Дворников
21
Кокоев
45
Пичугин
45
Пичугин
21
Кокоев
77
Мостовой
10
Алиев
10
Алиев
77
Мостовой
Остались в запасе
Томь
Химки
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
84
Антон Митерев
ЦЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
45
Евгений Горячев
ЦЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
17
Евгений Алфёров
ЦП
9
Максим Яковлев
ЦП
Статистика матча Томь - Химки
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Труд
Новости команд
Все
Томь
Химки
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Знаменитый темнокожий легионер РПЛ рассказал, как на него нападали расисты
3 октября
5
Юрист объяснил, почему «Ростов» не повторит судьбу «Химок»
3 октября
3
Экс-начальника «Химок» объявили в международный розыск
24 сентября
3
Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
14 сентября
1
Заболотный: «Садыгов уверял, что решит вопросы и не кинет»
12 сентября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+