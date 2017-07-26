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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 26 июля 2017
Крылья Советов
26.07.2017, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Томь
29'
А. Пульич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Замена
К. Гоцук
️️️️
И. Таранов
90'
89'
Замена
Н. Гвинейский
️️️️
А. Соболев
78'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Макурин
77'
Замена
Д. Сасин
️️️️
П. Деобальд
63'
Желтая карточка
Р. Войдель
Замена
Д. Кленкин
️️️️
С. Георгиевский
63'
Замена
Г. Зотов
️️️️
П. Голышев
46'
Замена
С. Корниленко
️️️️
Д. Ткачук
42'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Пульич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
22
Срджан Мияилович
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
33
Ярослав Олейник
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
20
Роман Войдель
ЛП
21
Антон Макурин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Крылья Советов
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Данил Кленкин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Томь
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
77
Дмитрий Сасин
АП
3-1-2-2-2
14
Конюхов
33
Ятченко
3
Гаджибеков
0
Таранов
64
Ланин
10
Алиев
22
Мияилович
31
Ткачук
13
Георгиевский
72
Голышев
22
Самодин
4-3-1-2
42
Мелихов
93
Герасимов
2
Гирдвайнис
66
Пульич
33
Олейник
21
Макурин
22
Иванов
20
Войдель
57
Деобальд
32
Саная
7
Соболев
0
Таранов
24
Гоцук
24
Гоцук
0
Таранов
72
Голышев
31
Зотов
31
Зотов
72
Голышев
13
Георгиевский
4
Кленкин
4
Кленкин
13
Георгиевский
31
Ткачук
12
Корниленко
12
Корниленко
31
Ткачук
7
Соболев
98
Гвинейский
98
Гвинейский
7
Соболев
21
Макурин
97
Большунов
97
Большунов
21
Макурин
57
Деобальд
77
Сасин
77
Сасин
57
Деобальд
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Главный тренер
Андрей Тихонов
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Остались в запасе
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Артем Леонов
ВР
88
Виталий Шильников
ВР
44
Евгений Башкиров
ОП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
Остались в запасе
84
Антон Митерев
ЦЗ
65
Руслан Салахутдинов
ЦП
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Металлург
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