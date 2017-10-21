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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Томь
Ротор - Томь: обзор матча 21 октября 2017
Ротор
21.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
2 : 0
Завершен
Томь
78'
В. Сысуев
86'
С. Колычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Томь
Замена
И. Крутов
️️️️
В. Романенко
90'
+1
86'
Замена
Д. Большунов
️️️️
А. Соболев
ГОЛ! 2:0!
С. Колычев
86'
83'
Вторая желтая
Р. Войдель
80'
Желтая карточка
А. Соболев
ГОЛ! 1:0!
В. Сысуев
78'
76'
Замена
А. Саная
️️️️
Н. Гвинейский
Замена
В. Сысуев
️️️️
М. Султонов
71'
Замена
В. Борзых
️️️️
М. Бирюков
71'
56'
Желтая карточка
С. Зуйков
32'
Желтая карточка
А. Померко
27'
Желтая карточка
Р. Войдель
22'
Замена
А. Макурин
️️️️
Д. Сасин
Желтая карточка
М. Бирюков
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
16
Александр Кобзев
ВР
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
2
Илья Ионов
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
17
Михаил Бирюков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Томь
16
Юрий Шафинский
ВР
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
98
Никита Гвинейский
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
57
Павел Деобальд
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
Ротор
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
34
Игорь Крутов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
21
Виктор Борзых
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
21
Антон Макурин
ЦП
97
Даниил Большунов
АП
29
Павел Кудряшов
ПВ
32
Анзор Саная
ЦФ
3-2-1-2-2
16
Кобзев
2
Ионов
88
Киреев
20
Столяренко
5
Пискунов
67
Колычев
13
Замалиев
28
Султонов
77
Романенко
17
Бирюков
45
Вотинов
3-1-3-2-1
16
Шафинский
23
Зуйков
66
Пульич
5
Микуцкис
20
Померко
98
Гвинейский
22
Иванов
20
Войдель
77
Сасин
57
Деобальд
7
Соболев
77
Романенко
34
Крутов
34
Крутов
77
Романенко
28
Султонов
10
Сысуев
10
Сысуев
28
Султонов
17
Бирюков
21
Борзых
21
Борзых
17
Бирюков
77
Сасин
21
Макурин
21
Макурин
77
Сасин
7
Соболев
97
Большунов
97
Большунов
7
Соболев
98
Гвинейский
32
Саная
32
Саная
98
Гвинейский
Остались в запасе
Ротор
Томь
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Остались в запасе
11
Олег Николаев
ЛВ
35
Валерий Поляков
ВР
4
Иван Дранников
ЛЗ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Остались в запасе
29
Павел Кудряшов
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
2
Эдвинас Гирдвайнис
ЦЗ
69
Марк Карымов
ЦЗ
84
Антон Митерев
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Ротор - Томь
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
Центральный
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