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    Дмитрий Ходаковский - статистика

    Полузащитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Николаевич
    Фамилия Ходаковский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1995 (28 лет)
    Рост 180
    Вес 69
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит (мол) 21 1 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.05.2015 82' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Локомотив (мол) (Москва)
    16.05.2015 1' -58' Уфа (мол) (Уфа) 3:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    48' 58'
    09.05.2015 87' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    01.05.2015 1' -90' Спартак М (мол) (Москва) 2:3 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    62'
    25.04.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 5:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    18.04.2015 1' -90' Академия Кубань (Краснодар) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    23'
    11.04.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Рубин (мол) (Казань)
    07.04.2015 1' -68' Ахмат (мол) (Грозный) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    04.04.2015 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 ЦСКА (мол) (Москва)
    21.03.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    06.03.2015 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
    06.12.2014 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    02.12.2014 Был в запасе Рубин (мол) (Казань) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    29.11.2014 76' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    21.11.2014 1' -46' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:4 Академия Кубань (Краснодар)
    07.11.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Ахмат (мол) (Грозный)
    31.10.2014 1' -79' ЦСКА (мол) (Москва) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    25.10.2014 1' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    17.10.2014 90' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 3:1 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    26.09.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:2 Спартак М (мол) (Москва)
    20.09.2014 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 1:0 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    12.09.2014 Был в запасе Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 0:1 Динамо (мол) (Москва)
    22.08.2014 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    15.08.2014 46' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 3:2 Уфа (мол) (Уфа)
    12.08.2014 60' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:2 Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
    77'
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