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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
Зенит (мол) - ЦСКА (мол): обзор матча 04 апреля 2015
Зенит (мол)
04.04.2015, суббота, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 0
Завершен
ЦСКА (мол)
49'
Д. Скопинцев
65'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
90'
+2
Желтая карточка
Т. Жамалетдинов
Замена
В. Романов
️️️️
П. Осипов
85'
Замена
А. Поникаров
️️️️
П. Назимов
83'
77'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Титов
74'
Замена
К. Сараев
️️️️
М. Алибеков
Замена
Н. Андреев
️️️️
А. Гасилин
74'
73'
Замена
М. Соловьев
️️️️
Н. Касаткин
73'
Замена
Д. Соколов
️️️️
М. Мартусевич
ГОЛ! 2:0!
П. Назимов
65'
62'
Замена
И. Ферапонтов
️️️️
А. Николаеш
ГОЛ! 1:0!
Д. Скопинцев
49'
Замена
Р. Суанов
️️️️
И. Иваниди
46'
Замена
Е. Серенков
️️️️
С. Ребенко
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
ЦСКА (мол)
1
Илья Помазун
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
51
Анатолие Николаеш
ЦЗ
25
Денис Масютин
ЦЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
74
Савва Князев
ЦП
49
Никита Титов
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
10
Никита Касаткин
ПВ
22
Алибек Алиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Гришин
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
7
Никита Андреев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
7
Евгений Козлов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
ЦСКА (мол)
22
Георгий Кырнац
ВР
15
Кирилл Сараев
ЦЗ
90
Михаил Соловьев
ЛВ
24
Дмитрий Соколов
ЦП
75
Илья Ферапонтов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-3
88
Рудаков
7
Скопинцев
72
Жалобков
53
Иваниди
75
Ребенко
13
Кубышкин
97
Ходаковский
73
Осипов
19
Гасилин
43
Назимов
34
Проничев
4-4-1-1
1
Помазун
51
Николаеш
25
Масютин
99
Алибеков
17
Котов
49
Титов
24
Мартусевич
5
Ондуа
74
Князев
10
Касаткин
22
Алиев
19
Гасилин
7
Андреев
7
Андреев
19
Гасилин
53
Иваниди
99
Суанов
99
Суанов
53
Иваниди
75
Ребенко
60
Серенков
60
Серенков
75
Ребенко
43
Назимов
7
Поникаров
7
Поникаров
43
Назимов
73
Осипов
66
Романов
66
Романов
73
Осипов
51
Николаеш
75
Ферапонтов
75
Ферапонтов
51
Николаеш
10
Касаткин
90
Соловьев
90
Соловьев
10
Касаткин
24
Мартусевич
24
Соколов
24
Соколов
24
Мартусевич
99
Алибеков
15
Сараев
15
Сараев
99
Алибеков
49
Титов
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
49
Титов
Остались в запасе
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
7
Евгений Козлов
ЦФ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Гришин
Остались в запасе
7
Евгений Козлов
ЦФ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Главный тренер
Александр Гришин
Статистика матча Зенит (мол) - ЦСКА (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
ЦСКА (мол)
5 : 1
23.10.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Чертаново (мол)
2 : 5
16.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
ЦСКА (мол)
2 : 0
09.10.2026
Акрон - Академия им. Коноплева
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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