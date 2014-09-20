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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ростов (мол) - Зенит (мол)
Ростов (мол) - Зенит (мол): обзор матча 20 сентября 2014
Ростов (мол)
20.09.2014, суббота, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 8 тур
1 : 0
Завершен
Зенит (мол)
14'
Н. Николич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов (мол) - Зенит (мол)
Замена
Г. Козлов
️️️️
Э. Чеснаускис
83'
Замена
А. Сиденко
️️️️
А. Степанов
79'
71'
Замена
А. Яковлев
️️️️
С. Жалобков
Желтая карточка
Н. Николич
68'
58'
Замена
А. Симонян
️️️️
З. Диланян
46'
Замена
М. Проничев
️️️️
П. Осипов
46'
Замена
В. Ярошенко
️️️️
Е. Козлов
Замена
К. Кулабухов
️️️️
М. Мартынов
46'
Замена
Д. Машкин
️️️️
Ф. Кондрюков
41'
28'
Желтая карточка
И. Кубышкин
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов (мол)
82
Владислав Суслов
ВР
17
Андрей Демченко
ЛЗ
2
Михаил Мартынов
ЦЗ
44
Антон Смирнов
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Дмитрий Карташов
ОП
8
Даниил Остапенко
ЦП
30
Александр Степанов
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
72
Степан Жалобков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
73
Павел Осипов
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
60
Евгений Серенков
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
7
Евгений Козлов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Ростов (мол)
13
Никита Чагров
ВР
5
Константин Кулабухов
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
47
Андрей Сиденко
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
75
Степан Ребенко
ЦЗ
33
Валерий Ярошенко
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
10
Артем Симонян
АП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
3-3-2-2
82
Суслов
44
Смирнов
45
Лазуткин
60
Кондрюков
17
Демченко
8
Карташов
2
Мартынов
88
Чеснаускис
8
Остапенко
23
Николич
30
Степанов
3-1-3-3
88
Рудаков
72
Жалобков
78
Чистяков
7
Скопинцев
13
Кубышкин
73
Осипов
18
Диланян
60
Серенков
91
Долгов
7
Козлов
43
Назимов
30
Степанов
47
Сиденко
47
Сиденко
30
Степанов
88
Чеснаускис
50
Козлов
50
Козлов
88
Чеснаускис
60
Кондрюков
80
Машкин
80
Машкин
60
Кондрюков
2
Мартынов
5
Кулабухов
5
Кулабухов
2
Мартынов
73
Осипов
34
Проничев
34
Проничев
73
Осипов
7
Козлов
33
Ярошенко
33
Ярошенко
7
Козлов
18
Диланян
10
Симонян
10
Симонян
18
Диланян
72
Жалобков
56
Яковлев
56
Яковлев
72
Жалобков
Остались в запасе
Ростов (мол)
Зенит (мол)
69
Никита Ковалев
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
75
Степан Ребенко
ЦЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
Остались в запасе
69
Никита Ковалев
ЦЗ
15
Руслан Шаповалов
ПП
13
Никита Чагров
ВР
Остались в запасе
75
Степан Ребенко
ЦЗ
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Игорь Гамула
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Ростов (мол) - Зенит (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Никита Лушин
(Воронеж)
Стадион:
СК "СДЮШОР-9"
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