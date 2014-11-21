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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Кубань (мол)
Зенит (мол) - Кубань (мол): обзор матча 21 ноября 2014
Зенит (мол)
21.11.2014, пятница, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 15 тур
1 : 4
Завершен
Кубань (мол)
79'
П. Осипов
63'
М. Майрович
67'
И. Нурисов
70'
В. Чувилов
89'
К. Волчков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Кубань (мол)
90'
Замена
Н. Костенко
️️️️
В. Шевченко
89'
ГОЛ! 1:4!
К. Волчков
Замена
И. Иваниди
️️️️
Д. Зуев
84'
80'
Замена
К. Волчков
️️️️
М. Майрович
ГОЛ! 1:3!
П. Осипов
79'
76'
Замена
Р. Джамалутдинов
️️️️
Т. Закиров
Замена
Д. Зуев
️️️️
З. Диланян
75'
74'
Замена
В. Тюфяков
️️️️
И. Коновалов
73'
Замена
М. Лаук
️️️️
А. Секрет
70'
ГОЛ! 0:3!
В. Чувилов
Желтая карточка
Д. Скопинцев
68'
67'
ГОЛ! 0:2!
И. Нурисов
Замена
П. Назимов
️️️️
П. Долгов
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
М. Майрович
Замена
П. Барбашов
️️️️
М. Проничев
62'
Красная карточка
И. Кубышкин
57'
50'
Желтая карточка
И. Коновалов
Замена
А. Гасилин
️️️️
Д. Ходаковский
46'
Замена
Е. Серенков
️️️️
А. Симонян
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
78
Александр Васютин
ВР
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
18
Захар Диланян
ЦП
10
Артем Симонян
АП
34
Максимилиан Проничев
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Кубань (мол)
12
Владислав Шевченко
ВР
64
Тимур Закиров
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
8
Виктор Чувилов
ОП
8
Денис Якуба
ОП
90
Ильмир Нурисов
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
22
Юрий Завезен
ПП
19
Антон Секрет
ЦФ
10
Максим Майрович
ЦФ
Зенит (мол)
96
Игорь Обухов
ВР
72
Степан Жалобков
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
77
Даниил Зуев
ОП
60
Евгений Серенков
ЦП
40
Павел Барбашов
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
59
Алексей Егоров
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Кубань (мол)
67
Николай Костенко
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
24
Руслан Джамалутдинов
ЦЗ
4
Кирилл Волчков
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
89
Владислав Тюфяков
ЦП
3-1-3-1-2
78
Васютин
7
Скопинцев
56
Яковлев
5
Ходжаниязов
13
Кубышкин
97
Ходаковский
73
Осипов
18
Диланян
10
Симонян
91
Долгов
34
Проничев
3-2-3-2
12
Шевченко
64
Закиров
44
Журавлев
24
Клещенко
8
Чувилов
8
Якуба
22
Завезен
17
Коновалов
90
Нурисов
10
Майрович
19
Секрет
18
Диланян
77
Зуев
77
Зуев
18
Диланян
91
Долгов
43
Назимов
43
Назимов
91
Долгов
10
Симонян
60
Серенков
60
Серенков
10
Симонян
34
Проничев
40
Барбашов
40
Барбашов
34
Проничев
Зуев
53
Иваниди
53
Иваниди
Зуев
97
Ходаковский
19
Гасилин
19
Гасилин
97
Ходаковский
10
Майрович
4
Волчков
4
Волчков
10
Майрович
64
Закиров
24
Джамалутдинов
24
Джамалутдинов
64
Закиров
12
Шевченко
67
Костенко
67
Костенко
12
Шевченко
17
Коновалов
89
Тюфяков
89
Тюфяков
17
Коновалов
19
Секрет
10
Лаук
10
Лаук
19
Секрет
Остались в запасе
Зенит (мол)
Кубань (мол)
72
Степан Жалобков
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
Остались в запасе
72
Степан Жалобков
ЦЗ
59
Алексей Егоров
ЦФ
96
Игорь Обухов
ВР
Остались в запасе
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Зенит (мол) - Кубань (мол)
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 10 тур
Нижний Новгород (мол)
0 : 1
19.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 9 тур
Кубань (мол)
1 : 4
12.05.2023
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 8 тур
Оренбург (мол)
1 : 5
05.05.2023
Кубань (мол)
Россия. МФЛ, 7 тур
Кубань (мол)
6 : 2
28.04.2023
Торпедо (мол.)
Россия. МФЛ, 6 тур
Мастер-Сатурн
1 : 1
21.04.2023
Кубань (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Пётр Мирошниченко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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