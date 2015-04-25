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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Зенит (мол) - Арсенал Т (мол)
Зенит (мол) - Арсенал Т (мол): обзор матча 25 апреля 2015
Зенит (мол)
25.04.2015, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
5 : 0
Завершен
Арсенал Т (мол)
4'
П. Долгов
36'
П. Долгов
52'
Д. Чистяков
54'
П. Долгов
56'
П. Назимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит (мол) - Арсенал Т (мол)
88'
Замена
А. Карасёв
️️️️
Е. Алфёров
84'
Замена
Р. Изотов
️️️️
Д. Стародуб
Замена
Е. Серенков
️️️️
П. Долгов
82'
Замена
В. Романов
️️️️
П. Осипов
79'
Замена
А. Поникаров
️️️️
А. Гасилин
77'
Замена
А. Водянников
️️️️
Д. Скопинцев
74'
Замена
И. Иваниди
️️️️
П. Назимов
71'
ГОЛ! 5:0!
П. Назимов
56'
55'
Замена
В. Альшанский
️️️️
А. Чибиров
ГОЛ! 4:0!
П. Долгов
54'
ГОЛ! 3:0!
Д. Чистяков
52'
Желтая карточка
И. Кубышкин
41'
ГОЛ! 2:0!
П. Долгов
36'
15'
Желтая карточка
Е. Алфёров
ГОЛ! 1:0!
П. Долгов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит (мол)
88
Максим Рудаков
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
63
Даниил Майков
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
13
Илья Кубышкин
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
73
Павел Осипов
ЦП
97
Дмитрий Ходаковский
ЦП
43
Павел Назимов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
19
Алексей Гасилин
ЦФ
Главный тренер
Александр Селенков
Арсенал Т (мол)
35
Максим Староверов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
55
Артур Фарион
ЦЗ
92
Андрей Налетов
ЦЗ
2
Александр Чибиров
ЦЗ
11
Дмитрий Стародуб
ПЗ
21
Александр Крючков
ОП
73
Ренат Гагиты
ЦП
17
Евгений Алфёров
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
17
Александр Закарлюка
ЦФ
Зенит (мол)
30
Антон Цветков
ВР
45
Артем Водянников
ЦЗ
7
Никита Андреев
ЦЗ
53
Иван Иваниди
ЦЗ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
7
Артем Поникаров
ПЗ
60
Евгений Серенков
ЦП
59
Алексей Егоров
ЦФ
66
Вадим Романов
ЦФ
99
Руслан Суанов
ЦФ
Арсенал Т (мол)
61
Антон Ильин
ВР
45
Сергей Шагинян
ЦЗ
66
Александр Карасёв
ЦЗ
27
Артем Мингазов
ОП
51
Алексей Юрчак
ЦП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
9
Роман Изотов
ЦФ
3-1-3-3
88
Рудаков
7
Скопинцев
78
Чистяков
63
Майков
13
Кубышкин
47
Иванов
73
Осипов
97
Ходаковский
19
Гасилин
91
Долгов
43
Назимов
3-3-2-1-1
35
Староверов
55
Фарион
92
Налетов
2
Чибиров
11
Стародуб
21
Крючков
66
Ежов
73
Гагиты
17
Алфёров
5
Салимов
17
Закарлюка
7
Скопинцев
45
Водянников
45
Водянников
7
Скопинцев
43
Назимов
53
Иваниди
53
Иваниди
43
Назимов
19
Гасилин
7
Поникаров
7
Поникаров
19
Гасилин
73
Осипов
66
Романов
66
Романов
73
Осипов
91
Долгов
60
Серенков
60
Серенков
91
Долгов
2
Чибиров
30
Альшанский
30
Альшанский
2
Чибиров
11
Стародуб
9
Изотов
9
Изотов
11
Стародуб
17
Алфёров
66
Карасёв
66
Карасёв
17
Алфёров
Остались в запасе
Зенит (мол)
Арсенал Т (мол)
59
Алексей Егоров
ЦФ
7
Никита Андреев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Главный тренер
Александр Селенков
45
Сергей Шагинян
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
51
Алексей Юрчак
ЦП
27
Артем Мингазов
ОП
Остались в запасе
59
Алексей Егоров
ЦФ
7
Никита Андреев
ЦЗ
99
Руслан Суанов
ЦФ
64
Никита Новопашин
ЦЗ
30
Антон Цветков
ВР
Остались в запасе
45
Сергей Шагинян
ЦЗ
61
Антон Ильин
ВР
51
Алексей Юрчак
ЦП
27
Артем Мингазов
ОП
Главный тренер
Александр Селенков
Статистика матча Зенит (мол) - Арсенал Т (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
13.05.2022
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. М-лига, 8 тур
Нижний Новгород (мол)
3 : 1
06.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Арсенал Т (мол)
2 : 2
29.04.2022
Строгино (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Урал (мол)
1 : 2
22.04.2022
Арсенал Т (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Мамойко
(Санкт-Петербург)
Стадион:
МСА Петровский
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